Ortega: “Lo que necesitan los agentes es mano dura”

Ibarra. El abogado Galo Ortega, jefe de agentes civiles de tránsito de la Mancomunidad del Norte, salió a luz para dar a conocer lo que él considera son anomalías que existen dentro del accionar de los agentes civiles de tránsito.

¿Usted considera que tiene el perfil idóneo para estar al frente de los agentes civiles de tránsito, tomando en cuenta que es un ex-miembro de la Marina?

Desde luego, yo también soy abogado y sí cumplo el perfil para poder hacer control con lo que corresponde a los agentes civiles de tránsito en todos sus ámbitos. Estamos hablando en puntualidad, procedimientos, etc.

¿No se necesita entonces un especialista en tránsito al frente de los agentes?

Mire yo he estado trabajando 16 años en la Armada, pero aquí se tiene un mal entendido, se pide una persona especialista que esté al frente de los agentes. Yo debo manifestarle que claramente aquí no necesita la empresa un especialista, los especialistas son todos los agentes, porque cada agente sabe lo que tiene que cumplir.

Lo que necesitan es mano dura que los corrija y que simplemente de eficiencia.

Existe una asociación de agentes civiles de tránsito. ¿A su criterio eso está realizando un buen trabajo?

Lo que es la asociación de agentes civiles de tránsito yo diría que no tienen fundamento, más que todo legal. El abogado Salas es una persona que defiende lo corrupto, él apunta a defender a un agente civil de tránsito que en estado etílico desbarata un patrullero en el cantón Pedro Moncayo.

Si fuera una asociación debidamente fundamentada, tuvieran principios.

¿Qué se hizo con ese agente de tránsito, qué sanción se le dio?

Directamente se le hizo la desvinculación porque así lo establece el reglamento. El agente no tenía nombramiento era de la última promoción.

¿Aquí en Ibarra hay otro caso de desvinculación de otro agente, por qué?

Claro de acuerdo al uso de mis facultades estoy haciendo el trámite para la desvinculación de un agente que no asistió a una audiencia. Acudió el abogado, pero no acudió el agente, igualmente es de la última promoción. Estos elementos son una enfermedad en una empresa.

La semana anterior hubo una reunión entre varios agentes, la alcaldesa Andrea Scacco y autoridades de Movidelnor. ¿Qué sucedió ahí, hubo denuncias?

Bueno la reunión fue de un rato para otro, yo fui convocado en 15 minutos. Yo tenía la percepción que era una reunión de trabajo, pero me encuentro con la desagradable sorpresa que era de un grupo de personas (agentes), son un grupo de agentes que no se quieren acoplar a las normas y reglas, fueron más o menos unos 40 agentes.

No estuvo ahí una de las principales que debía estar, como es la jefa del distrito centro como lo es la agente Amaguaña, ella fue convocada pero no quiso ser partícipe de reclamos que no tenían un fundamento legal, lógico y moral.

¿Cómo les considera usted al grupo de agentes que estuvieron en la reunión que le hice mención?

Insubordinados. Ellos no respetaron las jerarquías.

¿Es verdad que la disposición es salir a multar y regresar con x cantidad de dinero en multas?

Esa es otra de las grandes mentiras de este grupo de insubordinados. Ellos salen a controlar a los usuarios de vía.