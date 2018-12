Ocho muertes violentas y dos en investigación

Tulcán. Vladimir Fuentes, responsable de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) en Carchi, resumió que hasta la fecha ocho muertes están catalogadas como violentas en la provincia en este año.

Procesos. De estas, seis están esclarecidas y hay personas detenidas. Dos están en investigación. Se trata de la muerte de un venezolano ocurrida meses atrás en Tulcán y el deceso de una mujer en San Gabriel que murió tras un robo en su domicilio. Cuatro decesos han ocurrido en el distrito Montúfar, 3 en Tulcán y 1 en Espejo.

Los dos últimas muertes presentadas de un extranjero hallado en Montúfar y el deceso de Evelyn Calderón, están todavía en investigación. En el primer caso, explicó no es aún identificado y se clasificó como muerte accidental con acusa de muerte a determinar, mientras que en el caso de Evelyn Calderón falta conocer los resultados de los análisis forenses y toxicológicos que se hacen en Quito para determinar la causa de deceso. Fernando Herrera, comandante de la Sub zona de Policía Carchi Nº4, explicó que si bien la cifra se incrementó en este año ya que son tres más que en 2017, el número es inferior si se compara a escala nacional. Sin embargo, aseguró no se descuidará el tema y se analizarán estrategias que permitan frenar los eventos delictivos que puedan terminar en muertes de esta naturaleza.

Un tema clave apunta a reducir el consumo de alcohol que incide en estos hechos en Carchi. Un promedio de 400 libadores se retiran cada fin de semana.