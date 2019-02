“Nos hace falta más fiscales en la provincia del Carchi”, Santiago Moso

Tulcán. “En los cantones de Espejo y Mira existe un solo fiscal para las dos jurisdicciones, solo en el caso que lo amerita se delega a fiscales de Montúfar”, dijo Santiago Moso Vallejo, director provincial de la Fiscalía en el Carchi.

Pese al pedido que las autoridades han hecho a las instancias correspondientes no ha existido una respuesta. “Actualmente tenemos 14 fiscales en toda la provincia, de los cuales 10 están en el cantón Tulcán. Eso significa que estamos bajos de fiscales. En Montúfar tenemos dos fiscales y en Bolívar uno, Huaca no tiene fiscal, todo lo que allí sucede lo toman desde el cantón Tulcán”, así lo explicó el fiscal encargado del Carchi.

Concursos. Se conoció que el incremento de nuevos fiscales depende del Consejo de la Judicatura, de los concursos que pueda llamar y de la planificación económica que ésta institución tenga. Pero eso no es todo el edificio en donde actualmente funciona la Fiscalía no cumple con la especificaciones técnicas para ser una oficina pública. Esa edificación en un inicio fue creada para ser hotel, es decir para prestar otro tipo de actividad.

También. “Si se contrata a un nuevo fiscal no es que el viene solo, el fiscal necesita asistente, secretario, logística, y un espacio adecuado, aquí en la Fiscalía en lo que es la infraestructura no tenemos dónde poner un fiscal más. He tenido que hacer divisiones adicionales en el edificio para ubicar al personal”, dijo el fiscal. Existe un informe que menciona que la infraestructura en donde funciona la Fiscalía no soportaría un movimiento sísmico de consideración.