No se cumplió plan de contingencia en los coches de madera

Otavalo. La final de la válida nacional de coches de madera realizada la tarde del domingo terminó con la suspensión del evento luego de un accidente que dejó a dos participantes golpeados y de que se confirmara que la competencia no cumplía con las exigencias del plan de contingencia, así lo explicó la Comisaria Nacional de policía, Sabrina Martínez.

Evento. “La suspensión de la carrera es por no cumplir con el plan de contingencia. Hay que tener en cuenta que para un evento público que sea gratuito el procedimiento para obtener el permiso se lo realiza con 20 días de anticipación y con fines de lucro el proceso se debe hacer con 30 días de anticipación. Hasta el día viernes, en la comisaría nacional no tuvimos ningún documento para sacar la autorización, sin embargo ese mismo día se emitió el permiso”, explicó la autoridad.

Según el plan de contingencia, asegura Martínez, en este evento debían estar tres ambulancias, todo el trayecto donde se realizaba la carrera debía estar vallado, se debieron colocar cintas de peligro. “Lastimosamente las vallas estuvieron solo desde la tarima para abajo y no habían las cintas de peligro que se exigen en estas competencias. Es por esto que, luego de que ocurriera el accidente y tras dialogar con las autoridades y en coordinación con la Policía Nacional decidimos suspender el evento”, dijo Martínez.

Pilotos. Los pilotos accidentados son procedentes del cantón Pimampiro. Según Estefanía Panamá, medico del hospital San Luis de Otavalo que estuvo a cargo de la atención de estos pacientes, aseguro que aproximadamente a las 17:30 del día domingo ingresaron los mencionados ciudadanos con un cuadro de policontusión leve. “Los pacientes estaban estables. Se les atendió con todo el protocolo de un paciente policontuso. Se realizaron todos los exámenes complementarios para descartar lesiones óseas y de tejido blando. Estuvieron aproximadamente unas 10 horas y se les dio el alta”, señaló Panamá.

Raúl Ruiz, parte de la organización del evento aseguró que los competidores se encuentran bien y que el accidente no se dio por falta de seguridades en la competencia.

Organización. Ruiz explicó también que el evento contó con todos los permisos respectivos. “El municipio de Otavalo fue el encargado de la cuestión logística, seguridad y plan de contingencia. Los funcionarios del municipio realizaron todo lo pertinente porque ellos estaban encargados de eso, yo no puedo dar fe de que el permiso se haya obtenido con un día de anticipación porque no estaba encargado de ese trámite”, señaló Ruiz quien se rectificó también que el accidente no se dio por falta de seguridad en la pista.

“No hubo personas que se cruzaron y provocaron el accidente. Nosotros, días antes, socializamos con los habitantes de la comunidad sobre las precauciones que deben tener el día de la competencia. Antes del evento se debió hacer una inspección para comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad. Esta era una obligación de las autoridades”.

“El error de los organizadores no es el desconocimiento porque este evento se organizó en las fiestas del Yamor y no tuvimos ningún inconveniente. Ellos ya tienen experiencia”, finalizó la Comisaria Nacional.