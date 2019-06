No saben el estado de salud de su padre desde hace 4 años

Otavalo. Es en la casa número 12 - 11 ubicada en la calle Roca entre Quito y Neptalí Ordóñez, en donde según Julia Aro se encontraría su padre Julio Haro, de 98 años de edad, sin embargo ella y sus dos hermanos no han podido saber en qué situación se encuentra su progenitor, desde hace ya 4 años.

Esto por una supuesta pro-hibición de la ciudadana María Dolores Haro, hija del adulto mayor que no permite que sus hermanos puedan verlo y peor hablar con el. Los motivos aún siguen siendo inciertos, ya que no fue posible contactar a la ciudadana en mención.

Testimonio. “Mi hermana María Dolores Haro, le tiene encerrado aquí en esta casa a mi papá y desde hace 4 años que no le podemos ver, ni yo ni mis dos hermanos. La dueña de casa siempre ha sido así durante todo este tiempo, siempre dice que mi hermana no está aquí, y no nos deja entrar”, dijo Julia Haro hija del adulto mayor de 98 años de edad.

Inés Haro otra de las hijas del adulto mayor aseguró que tampoco ha podido ver a su padre. “Algunas veces yo le he encontrado a mi hermana en la calle, he tratado de llamar su atención para pedirle que nos deje ver a mi papá, pero todo ha sido en vano, ella trata de no prestarnos atención. Es más pensamos que mi papá a lo mejor ya no esté aquí y eso nos preocupa”, dijo la ciudadana. Los tres hermanos aseguran que ya han ido a la Fiscalía para dar a conocer este hecho, sin embargo según Julia Haro no ha existido respuesta desde esta entidad.

“En una ocasión igualmente llegamos con la Policía, aquí a la casa y la dueña nos sacó con un palo.

Igualmente fui a la Fiscalía de Cotcachi y me dijeron su hermana ha de saber porque le tiene ahí a su papá. Es por eso que pedimos a las autoridades para que nos ayuden a poder ingresar a este domicilio para ver a mi padre y saber en qué condiciones se encuentra”, dijo Julia.

Entre tanto. Ayer un equipo de Diario EL NORTE acompañó a los tres hermanos en otro intento de ver a su padre, pero la dueña de casa impidió.