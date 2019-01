Niños viajan sin casco en las motos

Ibarra. El no uso del casco en los conductores de motocicletas se ha vuelto recurrente en la ciudad, especialmente en los sectores aledaños a la urbe. Ahora es muy común observar a motociclistas inclusive llevando el casco en sus manos, pero eso no es todo, los niños viajan sin casco, cosa que a decir del mayor Lenin Pérez, gerente de operaciones de Movidelnor es totalmente prohibido. “En las motocicletas solamente pueden viajar dos personas, no más”, dijo el funcionario.

Testimonio. “Cuándo nosotros tenemos conocimiento de esta infracción inmediatamente paramos la marcha del automotor, primero porque es un tema de seguridad, al entorno vial que está circulando ese tipo de infractor, y segundo porque como le menciono en la motocicleta solo pueden ir dos personas, eso se indica en la matrícula de la motocicleta”, enfatizó dijo el mayor Lenin Pérez.

“En los casos que usted me hace referencia, en un accidente de tránsito el niño es el primero en ser lesionado”, dijo el funcionario.

La sanción. La sanción para las personas que no usan el caso de seguridad, es de 6 puntos menos en la licencia de conducir y la multa es de 118 dólares de acuerdo a la nueva remuneración básica de este 2019. Los agentes civiles de tránsito realizan varios operativos con la finalidad de evitar este tipo de infracciones en la ciudad y provincia.