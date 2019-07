Necesitan ayuda para sus 2 bebés

Ibarra. Dos jóvenes padres solicitan ayuda, principalmente de la empresa en la que el joven padre labora y segundo la ayuda de la ciudadanía, sobre todo para alimentar a sus dos bebés (gemelos) de siete meses de edad.

El joven padre aseguró que en el lugar en dónde trabaja no le han cancelado del mes de junio que ya terminó y que inclusive en este mes (julio) recién le cancelaron de mayo, él se desempeña como guardia de seguridad y su esposa cuida de sus dos bebés.

Nehemías y Neyzán son los dos pequeños que tienen que alimentarse con leche de fórmula, he ahí el problema, no hay dinero.

Testimonio. “Yo trabajo 12 horas diarias, dos turnos en la noche y dos turnos en el día y eso se me imposibilita poder ir a ayudarle a mi esposa con mis hijos. Fuera lo ideal que por lo que trabajamos más, nos paguen horas extras, pero no se da eso, en esta empresa de seguridad estoy más o menos tres meses, antes de eso yo estaba en otra empresa, pero nos cambiaron. Y con todo lo que hemos pasado pues no tenemos para los alimentos, igual hemos empezado a deber las planillas de agua y de luz”, dijo el padre de familia. Recuerda que hace unos 15 días su esposa tuvo una complicación en su salud. “Ella prácticamente sufrió un desmayo y los niños pues empezaron a llorar y fue la Policía quién había ingresado a la casa para ayudarle y gracias a los vecinos le llevaron a una casa de salud. “Inclusive en ese momento me iban a llevar detenido porque lo tomaron eso como maltrato familiar, ya que han creído que yo le estoy maltratando psicológicamente y pues las cosas no eran así. Ella se desmayó, es por la preocupación y por problemas de salud generados a consecuencia de lo que estamos pasando”, dijo el ciudadano.

La madre. “Bueno mis dos bebitos necesitan dos manos para que los cuiden, a cada uno, es por eso que a veces en las noches no se puede descansar bien, ya que el uno llora y el otro también. Puede ser por eso que me desmayé, me preguntaron en el hospital que quién me ayuda, les dije que nadie, paso sola, mi esposo por el horario del trabajo no puede”, dijo Carol Yépez madre de los bebés. Cuenta que en ese día le hicieron unos exámenes médicos a la madre y a los niños en donde a los niños y a la madre les diagnosticaron un cierto nivel de anemia.

Leche de fórmula. Es por ello que los niños para alimentarse dependen de la leche de fórmula, sin embargo sus padres por todo lo que se ha explicado no disponen del dinero suficiente para hacerlo. “Cada tarro de leche de fórmula cuesta como 45 dólares, y eso les aguanta una semana, pero como van creciendo cada vez necesitan más, además de intercalar con otros alimentos y vitaminas. Mi esposa como le digo no puede darles de lactar por su problema de salud relacionado a la mala alimentación”, dijo el joven padre. Las personas o instituciones que deseen apoyar a esta joven pareja, sobre todo con alimentación para los bebés pueden comunicarse a los teléfonos 0992074223 o al número 0958798210.