¡Municipales también denuncian agresión!

Ibarra. En la edición de ayer EL NORTE dio a conocer la inconformidad de dos comerciantes informales que dijeron fueron agredidos y que inclusive su mercadería habría sido decomisada por los agentes de control y que nunca les devol-

vieron.

Ahora el turno es para los agentes de control Munici-pal, quienes mencionan que ellos en ningún momento han agredido al comerciante Cristian P., al contrario dicen que ellos fueron víctimas de agresiones por parte del ciudadano antes mencionado, y también de un ciudadano extranjero.

Los uniformados. Según se informó desde la instancia municipal uno de los agentes de control fue golpeado por el ciudadano Cristian P. produciéndole por lo tanto tres días de incapacidad.

Se conoció además que el agente de control ya habría puesto la denuncia en contra del comerciante informal por agresión.

Pero eso no es todo, el jueves otro agente de control fue agredido por un ciudadano extranjero. Ayer se realizó la audiencia correspondiente, de este caso, y al extranjero le impusieron una pena de un día de prisión por la agresión.

Desde la entidad Municipal. Fabricio Reascos representante de Seguridad de la Municipalidad dijo que lo que han manifestado los comerciantes no se apega a la verdad, ya que en ningún momento se les ha retirado la mercadería y peor aún que no se les quiera devolver. “Además el comerciante no vende esa gran cantidad de sandías (50) como ha manifestado, el señor vende en una gaveta y pues allí no alcanzan más de cinco sandías”, dijo Reascos quien indicó que cuando se les decomisa la mercadería, se les entrega (devuelve) previo al pago de 10 dólares, pero en casos extremos que se les retira. “Estamos trabajando juntamente con la Policía nacional para que las personas agresoras sean detenidas y judicializadas”, dijo la autoridad de los agentes de control municipal.

Sobre la agresión del extranjero. El hecho sucedió cerca de las 16:00 del jueves, de esta semana, en el sector de la rieles, por la Av. Eugenio Espejo. Mientras los uniformados realizaban el control de las ventas, se les pide a los comerciantes que se retiren del lugar y es allí que se realiza la agresión al agente de control. El agresor sería esposo de una comerciante que tiene un puesto en el interior del mercado La Playa.

Según el COIP. Artículo 283.- Ataque o resistencia.- La persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de Las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o

reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

También estipula el mismo código. Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas

personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno

a tres años. En los casos de los incisos anteriores, si las personas, además, están armadas, serán sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La persona que incite a la Fuerza Pública a ejecutar las conductas anteriores, será sancionada con pena privativa de libertad establecida para cada caso incrementada en un tercio. Si como consecuencia de la incitativa resulta un conflicto en el cual se producen lesiones, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años y si se produce la muerte, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Según sus competencias. Los agentes de control municipal realizan también operativos en los semáforos de la ciudad. El objetivo según han dicho es garantizar la seguridad de los transportistas y transeúntes y así evitar la presencia de personas sospechosas realizando la actividad de limpia parabrisas y actividades parecidas.