Miguel vence sus obstáculos

Otavalo. Su incapacidad no ha sido obstáculo alguno para salir adelante. Llegó a Ecuador desde hace 12 años, procedente de La Hormiga, Putumayo, ciudad fronteriza entre Colombia y Ecuador.

Perfil. Miguel Ángel Cuarán es una persona con discapacidad que no recibe ayuda alguna del Estado, sino de la gente que le da una que otra moneda.

“Mi único ingreso es lo que recojo a diario. Yo vivo solo en el sector de La Joya, toco música de todo tipo y así me gano la vida”, asegura el hombre que padece una discapacidad desde los cinco años de edad.

Clamor. Miguel quien mide 1.28 metros necesita de dos muletas para poder caminar, aunque lo hace con dificultad.

“De pronto por lo que soy colombiano es que no puedo recibir ayuda alguna. He dado la información que me han pedido, pero hasta ahora no me llega nada”, recuerda mientras toca el bombo.

Ese instrumento junto a una armónica que la tiene adherida a una de las muletas son las herramientas de ‘trabajo’. Miguel sale todos los días, a la esquina de las calles García Moreno y Simón Bolívar de Otavalo para recibir la caridad.

Sentir ciudadano. “Es una persona muy amable, lamentamos que a pesar de su condición no se le preste ayuda, pues realmente lo necesita”, comenta Alfredo Torres, uno de los transeúntes que apoyó la causa de Miguel Ángel.

El ciudadano de 38 años, vino alejado de los problemas sociales que se viven en suelo colombiano. Putumayo ubicado al suroeste cafetero es uno de los 32 departamentos (provincias) que conforman Colombia. Este territorio ha estado marcado por la violencia y los problemas sociales.

Enfermedad. Miguel Ángel, asegura que su enfermedad es degenerativa de tipo neuromuscular.

De acuerdo a los especialistas, esta se origina cuando unas células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva, que va limitando la movilidad de las personas que la padecen.

A pesar de las dificultadas y las barreras que tiene que vencer en el día a día, la amabilidad del hombre es loable.

Benefactores. “La gente en Otavalo es muy buena y amable. Esta ciudad es muy bonita, me gusta mucho por el ambiente y la tranquilidad”, puntualiza el hombre que interpreta con fina precisión la armónica y su tambor.