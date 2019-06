MIES verificó el estado de Charito, la anciana en Yuracrucito

Ibarra. Diario EL NORTE hizo público el miércoles de esta semana, la situación en la que se encontraba viviendo Rosario.

Es así que el personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, llegó ayer hasta la vivienda de la ciudadana ubicada en el sector de Yuracrucito.

Visita de los técnicos. Según los funcionarios del MIES efectivamente tal como lo señaló Diario EL NORTE, la anciana no recibe el Bono de Desarrollo Humano. Al revisar en el sistema se determinó que la anciana no tiene el registro social, esto es clave para conocer la calificación que a ella le corresponde. En vista de que la señora no puede por sus propios medios acercarse a Senplades, será el mismo equipo del MIES que haga un informe para con ese documento direccionarla con el programa “Las Manuelas” para que le hagan una visita a señora y así que tenga el registro social.

Se espera reunión. Igual-mente verificaron que el domicilio le pertenece a su hijastra, la cual estaría radicada en la ciudad de Quito. Igualmente se pusieron en contacto con la señora María Encarnación Días hija de la anciana la cual habría manifestado que ella en varios momentos le quiso llevar a su casa, pero ella no va, tampoco ha querido ir la anciana a un centro gerontológio. Es por ello que el lunes la hija y la hijastra se reunirán para determinar si se puede llevarle a un centro.