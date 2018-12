“Mi pareja me golpeó, su intención era matarme”

Ibarra. Eliana Barreto fue brutalmente agredida por su pareja el pasado 5 de septiembre de 2018, en Quito. Casi pierde su ojo, tiene cierto grado de parálisis y le deben operar su nariz. Tras el episodio de violencia de género, la justicia dictaminó dos meses de prisión para el hombre el cual ya salió libre. Eliana decidió contar su historia a Diario EL NORTE y lo que espera de aquí en adelante.

Relato. “Todo empezó con maltratos psicológicos por parte de mi pareja sentimental, hace seis años que fue cuando empezó todo. Me controlaba la manera en que me vestía, lo que publicaba en redes sociales me cuestionaba, no podía ni hablar con alguien porque a el no le gustaba. Yo tenía mucho miedo y a la vez me sentía muy sola, el me alejó hasta de mis familiares”, dijo Eliana Barreto.

El tema ya subió de tono. Cuando decidí ir a trabajar en un canal de televisón en Q uito sentí que el perdía el control sobre mí, seguían los insultos, que soy una tal y cual. Por cualquier razón el me daba un “chirlazo” en la cara, todos me decían que porqué no tomo un palo y me defiendo, pero yo no lo hacía, no podía. En una agresión el quiso inclusive ahorcarme. En ese momento dije no, hasta aquí, pero como los agresores son manipuladores, él regresaba arrepentido.

Entonces yo le di otra oprotunidad, pero de ahí pasaron dos días y se vino la agresión en la que casi me mata. En ese momento yo digo ví al diablo, sus ojos eran negros, me encerré en el baño, pero logró abrir la puerta a golpes. Me golpeó contra la tasa del inodoro, ahí es el momento en que me doy cuenta que me quiere matar, me pateaba la cabeza y me escupía”, dijo Eliana Barreto en una entrevista en Diario EL NORTE.