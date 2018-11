“Mató a mi hermano, y lo enterró en la mina”

Imbabura. “Conocemos que por problemas de un señor que manda allá (en las “minas de oro” en Urcuquí) lo mataron y lo enterraron allí mismo a mi hermano. Nosotros queremos recuperar el cuerpo de él, pero nadie nos ayuda. Mi hermano se llamaba Luis Enrique C.”, dijo a este medio de comunicación Sandra C. C. de nacionalidad colombiana, vía telefónica. Asegura que del hecho y tiene conocimiento Fis-calía y Dinased, pero que sin embargo no logran retirar el cadáver del sector.

Testimonio. “Nosotros llevamos en las minas desde el mes de abril y nunca habíamos tenido problemas. Mi esposo es ecuatoriano y estábamos viajando a Quevedo, cuando recibimos una llamada que nos avisaron que mi hermano estaba muerto, que lo habían matado.

Eso nos avisó un trabajador que tenía mi hermano. Mi hermano tenía una polea por donde bajaban el material que picaban, él cobraba 4 dólares por bulto. Al parecer mi hermano no se dejaba extorsionar y por eso, talvez fue que le quitaron la vida.

Aquí todos los días se escucha que hay muertos, al igual que mi hermano hay más fallecidos; sabemos que está enterrado por las minas cerca a la polea por donde trabajaba, nosotros pusimos la denuncia en la Fiscalía y la Dinased pero nadie nos quiere ayudar a sacar el cuerpo de mi hermano, desde el miércoles de la semana anterior está ahí. Nosotros queremos que la Policía esté presente para poder sacar el cadáver. Nosotros estamos en el pueblo de Buenos Aires, no podemos subir a las minas. El que nos dicen le mató a mi hermano tiene una banda de al menos 20 personas y por eso estamos desesperados sin poder sacar el cadáver”, dijo Sandra C.