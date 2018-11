Los restos encontrados en quebrada no pertenecen a Juliana Campoverde

El padre de Juliana Campoverde, Absalón Campoverde, dijo haber recibido las pruebas del ADN y que los restos hallados en la quebrada de Bellavista (norte de Quito) no son de su hija.

Según informó El Comercio, Campoverde aseguró que de las cuatro muestras que tomaron, dos salieron negativa y dos indeterminadas. Eso significa que no son de su hija.

El pasado 21 de noviembre varios huesos fueron hallados por miembros de la Dinased en el terreno de Bellavista. Los restos fueron cotejados con la sangre de los padres para determinar si pertenecen o no a Juliana. Este lugar fue donde el pastor evangélico, principal sospechoso, señaló que habría arrojado el cuerpo de la joven, quien desapareció hace seis años y cuatro meses.

La madre aseguró que el procesado, quien aceptó cooperar en este caso, no les dice toda la verdad. “Siento que mi hija no está en este lugar, por eso hasta ahora no hemos encontrado el cráneo”, indicó en ese entonces Rodríguez.