Lleva cuatro años solicitando justicia

Ibarra. Carmen Guadalupe Félix es una ciudadana que dice puso una denuncia en la Fiscalía en contra de seis médicos, que ha decir de la mujer le hicieron cirugías y que luego negaron que le realizaron los procedimientos. Pese a que ya han pasado 4 años y hasta uno de los fiscales que llevaba el caso solicitó, en un momento, el archivo de la causa, aquello no se concretó y la ciudadana continúa solicitando justicia.

Los hechos en resumen. “Yo me siento muy molesta con la Fiscalía, ya vamos para los 4 años y tardan mucho en investigar. He tenido que acudir al Minis-terio de Justicia. A mí me detectaron cáncer de seno en el año 2008, aquí en Ibarra, en el año 2009 me extirparon un ovario y en el año 2010, me extirparon el otro ovario y la apéndice, este último órgano no supe que me habían extraído. Cuando logré entrar al programa de enfermedades catastróficas al Hospital Eugenio Espejo, volvieron a estudiar mi seno extraído y en esas laminillas y placas, dio como resultado que no había tenido cáncer, por eso mi indignación”, dijo la ciudadana.

La Judicatura. En la página web del Consejo de la Ju-dicatura se indica que luego del rechazo al archivo de la causa, solicitado por el fiscal Edwin Anrrango, se ha dispuesto que la Dra. María Bernal, Fiscal de la Unidad Especializada Nro. 2 de Imbabura, continúe con la investigación dentro de la presente causa, dicha providencia tiene fecha del 29 de mayo del 2018.

Desde la unidad médica. Hace algunos meses atrás la representante de la unidad médica que se siente aludida con las aseveraciones de Carmen Guadalupe Félix, en un comunicado de prensa dijo que las declaraciones que en ese momento las realizó Félix no fueron fundamentadas, y que inclusive señalaba el comunicado, como unidad médica reconocida en la provincia se reservaba el tomar acciones legales al respecto.

Además mencionó que la institución tiene todos los resultados de los estudios realizados a la ciudadana que denunció los hechos.