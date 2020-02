Les vendía carros, recibía el dinero y no les daba el vehículo

Ibarra. En la edición del 30 de enero de este año, Dia-rio EL NORTE hizo pública la denuncia del ciudadano Carlos Padilla quien aseguró que fue estafado por un hombre a quien le entregó 8 mil dólares, en una notaría, como parte de un anticipo por la compra de un vehículo, automotor que nunca llegó a sus manos, al igual que su dinero, ya que no logró recuperarlo, esto pese a los contantes ofrecimientos de devolución de Jean C. S., ciudadano identificado por Carlos Padilla como el responsable directo de la presunta estafa en su contra.

Pero la historia recién empieza, ya que el viernes apareció otra persona que dice también fue perjudicada “por el mismo ciudadano y con el mismo modus operandi”.

Otra denuncia. “Yo espero que se haga justicia ya que este señor identificado por Jean C. S., anda estafando desde hace algunos años atrás, y no solo es mi caso, yo tengo conocimiento de algunos casos más. En agosto del 2017 sucedió mi caso. Él (Jean C. S.) a sus víctimas les dice que va a traer unos carros a bajo precio y que para ello necesita un anticipo, pero nunca ha cumplido. En mi caso mi hijo Juan D., era el que pidió el carro, era de marca Hummer, que en ese entonces costaba 40 mil dólares aproximadamente. Nosotros le dimos a este señor un anticipo de 15 mil dólares, para esto se firmó una constancia en una notaría. El plazo para entregarnos el carro era de 90 días, pero jamás cumplió”, dijo Dijo Édison Y., otro de los afectados.

Sigue el relato. “Los pretextos de este sujeto es que el vehículo está en aduanas, que está en otro trámite, pero nunca nos cumplió.

Yo le dije en ese caso que me devuelva el dinero, pero él me decía que ya mismo, que ya mismo, se daba las vueltas y nunca me devolvió el dinero. Yo preocupado de esta situación, hice una denuncia por estafa, pero al haber una constancia, un documento, los jueces dijeron que estaba mal iniciado el juicio, que debía seguir de forma civil y prácticamente no se concretó nada. Ahora lo único que quiero es que se haga justicia, ya que como yo hay muchas personas afectadas y este señor anda suelto y eso es un atentado para la ciudadanía”, dijo el ciudadano que dice fue perjudicado por Jean C. S.

Audiencia de juzgamiento. El primer ciudadano que ha denunciado el hecho ante las autoridades ha sido Carlos Padilla, es por la denuncia de aquel ciudadano que las autoridades judiciales han emprendido la investigación y llega en esta semana a la etapa de audiencia de juicio, prevista para el próximo martes

La ley. El artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, tipifica como delito; la estafa: “ La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La pena máxima se aplicará a la persona que adecue su conducta en la forma prevista en los numerales 1 al 5 que constan en el mismo artículo.

“De igual manera, la persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”.

“La estafa cometida a través de una institución del Sis-tema Financiero Nacional, de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera mediante el empleo de fondos públicos... será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a diez años”.