Leonardo Ponce: “Mi defendida no participó de ningún tipo de asesinato”

Ibarra. “Estamos hablando de un caso de asesinato ocurrido en San Lorenzo, el 10 de febrero de este año. Todo ocurrió en un baile particular, al inicio se trataba del atentado contra la integridad física de una persona”, dijo el doctor Leonardo Ponce.

Pero a decir del profesional del derecho existió confusión, ya que se realizaba una fiesta y hubo una balacera, ahí fue herido en ese momento el ciudadano Arlnod A. con tres disparos, pero quedó vivo.

Lo sucedido. Ahora se le acusa a la dueña de casa, Inés P. de haber ocultado evidencias cuando ella fue quien avisó a las autoridades. La señora Inés P. es una persona quien está siendo atacada por el inmenso poder estatal, ella es la dueña del local en donde se efectuaba la “fiesta”, todos salieron corriendo la señora con otras personas solicitaron ayuda para sacarle al herido, a un lugar exterior del domicilio. El señor cuando fue extraído del interior de la vivienda, hacia el exterior estaba con vida, no era un cadáver como ha dicho el fiscal”, dijo Ponce.

Mala interpretación. “Se le acusa a mi defendida porque supuestamente no se esperó que llegue Policía y Criminalística. En ningún momento se quiso alterar nada, la señora Inés P. como una señora decente lo que buscaba era el auxilio médico para este señor, pese que no lo conocía. Hay una interpretación errónea, por parte del fiscal Cristian Rivadeneira y de los miembros de la Policía Nacional, ya luego llegó la ambulancia y se llevan el cuerpo no a la morgue, sino que le llevaron a un centro médico que se llama Divina Providencia, mire lo llevaron allá porque estaba vivo. Hay un parte policial en el que se corrobora eso”, dijo el abogado.

Para concluir. “Debo indicar que la señora Inés P. está detenida, ella tiene una dolencia y hemos pedido que se haga unos exámenes médicos y eso.

Hoy es la audiencia de sustitución de la prisión preventiva”, concluyó el abogado defensor.