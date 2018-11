¡Le suplantaron su identidad en las redes sociales para fines sexuales!

Ibarra. “María Fernanda”, nombre protegido es una mujer que se cansó de ser víctima del delito de violación a la intimidad, realizado a través de las redes sociales y decidió denunciar el hecho ante la Fiscalía de Imbabura.

Testimonio de la víctima. “Este es un ataque que ya lo he venido sufriendo cerca de dos años. Todo comenzó cuando me empezaron a llegar fotos de mi expareja con una persona. Esta persona luego empezó a atacarme a través de fotos y mensajes hirientes. Esto fue muy constante, tal es así que yo puse una primera denuncia con mi abogado, pero todo quedó ahí. Luego los insultos siguieron, insultos de todo tipo, nosotros pusimos otra denuncia como calumnia, pero no se aceptó por eso e igual ahí se quedó”, dijo “María Fernanda”.

“Pasaron los días y el 31 de julio del 2017 recibo una llamada de una persona preguntando sobre los servicios sexuales que al parecer yo estaba publicitando en Facebook. Ahí yo me entero que mi nombre y mi imagen estaba circulando en redes pornográficas. En esa página de Facebook estaban fotos mías de mi Facebook personal y esta persona las puso en otro Facebook falso. Es ahí en donde ya pusimos la demanda por el delito de violación a la intimidad en la Fiscalía. Eso fue el año anterior”, dice la ciudadana. “Se logró cerrar ese perfil falso, pero esta mujer logró en días siguientes abrir dos perfiles más igual para dañarme como persona”, dijo.