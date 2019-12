Le cantan a la vida desde la cárcel de Ibarra

Ibarra. “Pensado mil razones, qué pasó, por qué recayó son historias de mi vida; quieras o no, recuerda que Dios te dio un don, tu pensamiento, tu sangre y tu corazón. Un día más, un día menos, esa es la vida de un carcelero, poniendo las piezas en el mismo puesto para empezar de nuevo, aquí estoy yo, en el mismo juego. Expreso todo lo que veo y lo que siento, no me lo invento, creo en Dios, pero no practico el credo, lo que hago es reír para no llorar” es parte de la letra de ‘Mil razones’, la canción inédita con la que participará Andrés V., de 29 años, en el Primer Festival Artístico Penitenciario “Cantos de Esperanza”, que se va a realizar este sábado, en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas Varones de Ibarra.

El hombre está preso hace 22 días por el delito de hurto y asegura que la letra de esta canción fue escrita en una de las tantas veces que recayó en el mundo de las drogas.

“Es lo que yo he vivido en la calle, es un mensaje positivo para que los jóvenes cambien, ya que muchos piensan que la calle, la droga y las pandillas les hacen creer chicos malos, pero terminan presos, muertos o en un hospital. No tomo la cárcel como un castigo, sino como una oportunidad de renovar mi vida, porque ya andaba como un indigente”, mencionó.

Detalles. Este festival se va a realizar por primera vez en Ibarra. El objetivo es descubrir y potenciar a las personas que tengan actitud para el canto. “Nos ha llevado más o menos un mes y medio el proceso de audiciones, selección y prácticas.

Los internos se sienten halagados y respaldados por las autoridades y quienes les apoyan”, mencionó Jaime Yacelga, director del centro.

Otro de los concursantes es José Gonzalo P., quien fue detenido hace tres años.

El hombre, que interpretará la canción “Olga”, de Julio Jaramillo, agradeció al director por la iniciativa y aseguró que, con estas actividades, los privados de libertad se sienten parte de la sociedad. “Sabemos que sí hay personas afuera que se preocupan por nosotros y no nos califican como lo peor. Cuando salga seguiré trabajando, ya que soy conductor profesional”, aseguró el ciudadano, mientras recordaba a su familia.

Más historias. “Bendecido, estoy bendecido, porque no es lo mismo, mira como he crecido. He sobrepasado todos mis límites, y me siento capacitado, capacitado para hacer lo que crees”, es la letra de “Bendecido”, la canción que será interpretada por Andrés M. y Nixon S., dos presos que cumplen una sentencia por robo agravado.

Andrés asegura que cuando llegó a la cárcel todo era diferente, pero mucha gente le dio la mano y está a pocos días de salir.

“Este es un escarmiento que me dio la vida y salgo con otra mente, decidido a trabajar y hacer bien las cosas. No sé ni por qué cometí ese delito, pero sé que aprendí la lección”, dijo el joven que lleva 16 meses libre de las drogas.

Mientras tanto, Nixon, dijo que en la calle tenía un grupo de rap, pero van a participar, esta vez, con un trap.

“Somos bendecidos porque luego de lo que uno ha pasado, ahora damos gracias a Dios. Tengo mi familia y mi novia que me apoyan, aquí aprendí a valorar todo lo que uno tiene afuera. Mi vida en la calle era buena, jugaba fútbol y estudiaba, pero por un rato de locura, he llegado a este lugar”, recordó con nostalgia.

Otra vida. Elvis A., más conocido como “Lumian”, tiene 25 años, y le faltan casi dos años para salir.

Asegura que tomó la prisión como una oportunidad para aprender a valorar y dar un giro a su vida.

“La rehabilitación depende de cada uno, porque hay quienes buscan una salida para rehabilitarse y otros no lo intentan, pero a mí el encierro me ha servido bastante. Mi tema inédito es “En vida”, trata del mundo de las drogas, como se sale, se valora la vida y a los padres. A mis compañeros les diría que busquen a Dios, porque es la única salida y lo que me funcionó”, dijo.