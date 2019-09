Pablo Rodríguez: “La gente debe expresarse en paz”

Ibarra. El general Pablo Rodríguez, quien fue comandante de Policía de la provincia del Carchi entre el año 2015 y 2016 y ahora se desempeña como Comandante de la Policía en la Zona 1 (Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi e Imbabura) expresó su punto de vista sobre la situación que está pasando la provincia del Carchi y dio a conocer el trabajo que está realizando y seguirá realizando la Policía Nacional en esta jurisdicción.

Usted ya conoce la provincia porque ya trabajó acá. ¿Qué opina de lo que está sucediendo?

Yo extraño y amo mucho esta tierra yo se los problemas que tiene, como Policía los expreso y comparto las actividades que ustedes realizan realmente considero que son por su porvenir y lógicamente por el bienestar de la sociedad.

¿Ha estado usted presente en la marchas?

Puedo decirle que desde que llegué a Tulcán, pues las cosas han cambiado de cierto modo. Las últimas marchas no se hicieron con la presencia policial pero yo estuve a la cabeza de las marchas. Hablé con todas las personas que estaban allá, hablé con el señor alcalde de Tulcán y saludamos un rato, y ese es el trabajo del policía permitir que la gente se exprese, pero en paz.

¿Considera que hay infiltrados en las marchas?

Mire, no podemos causar caos, no debemos causar caos, yo se muy bien que el señor Prefecto y los señores alcaldes son personas de honor y justamente están aquí con una marcha familiar, pero hay personas que se infiltran en estas manifestaciones de pronto a buscar protagonismo en alguna situación.

¿Cómo se atienden o cómo se canalizan las emergencias?

Haber, primero nuestro petitorio acá es tener un pacto, un pacto de no agresión, un pacto de paz, de seguridad. No creamos que por hacer el paro no hay otras cosas que se presentan en la sociedad. Hay personas que tienen diálisis por ejemplo, en el sistema de salud, hay emergencias en que se necesita dar una movilidad urgente, hasta podríamos poner a disposición el helicóptero de la Policía Nacional para ayudar en estos casos. Detuvimos a una persona por violencia intrafamiliar y pues el patrullero, por ejemplo, tiene que circular para realizar este procedimiento, ya que tenemos que proteger a nuestra gente.

Existen llamados falsos a marchas y acciones. ¿Qué se hará?

Nos preocupa esas falsas informaciones, por eso es necesario tener un canal oficial de información. Imagínese esa falsa información de tomarse el ECU, primero van a romper el canal de información de salud, bomberos, etc. Observé un video de un vehículo que le rompieron los vidrios, pues debe haber alguna urgencia y la gente debe entender esas emergencias. Se han dado robos igualmente y eso debemos evitar.

¿Se va a incrementar más presencia policial en Tulcán?

Vamos a sacar al personal policial que circule en las motos con el propósito simplemente de precautelar la seguridad ciudadana. Tenemos 20 policías heridos y entonces es necesario recuperar esa capacidad operativa.