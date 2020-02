Juicio por tentativa de femicidio dio inicio en Tulcán

Tulcán. Tras seis meses de idas y vueltas, ayer, se instaló la audiencia de juzgamiento por tentativa de femicidio contra Byron Jai-me RM.

Al procesado se lo investiga por la brutal agresión que le propinó a Belén M, la madre de sus tres hijas. El hecho que se registró en la ciudadela Kennedy, el 20 de agosto de 2019, conmocionó a la ciudad.

Audiencia. La sala 104 de la Unidad de Garantías Pena-les de Tulcán quedó pequeña. Amigos y familiares de ambas partes llegaron hasta el recinto para ver la audiencia. A ellos se sumaron 32 testigos, 22 por parte de Fiscalía y 10 en defensa del procesado.

El ambiente estuvo caldeado, especialmente por los seguidores de Byron Jaime RM, quienes agredieron a un grupo de comunicadores que llegó a cubrir las incidencias del sonado caso. Un equipo de este rotativo también sufrió las agresiones de los seguidores del hoy procesado.

Al cierre. Hasta el cierre de edición la audiencia continuaba. Los doctores Mar-lon Escobar, Hernando Be-cerra y Hernán López integran el tribunal que está al frente de la causa. La versión de los testigos de ambos lados era la diligencia judicial que se cumplía.

Antecedentes. El procesado, quien era cabo segundo de la Policía, al momento del suceso, propinó una fuerte golpiza a Belén M, quien durante tres meses estuvo entre la vida y la muerte. Tras la agresión el sujeto huyó, pero horas después fue detenido.

Desde ese momento, Belén, quien sigue en proceso de recuperación, se ha convertido en el símbolo de la violencia intrafamiliar.

Sentir. “La lucha debe continuar. No es una lucha de mujeres contra los hombres. Es una lucha de las personas justas contra los injustos”, señaló Juan Car-los Navarro, allegado de A-na Belén, quien llegó desde Quito para seguir de cerca la audiencia que fue privada. En declaraciones anteriores a este rotativo, la mujer de 29 años reconoció que su relación con Byron Jaime RM fue tormentosa. “En nuestra relación siempre había maltratos y golpes. Les digo a todas las mujeres que sufren algún tipo de maltrato que no se queden calladas, que no tengan miedo. Muchas veces decimos que por nuestros hijos; por eso nos quedamos calladas y aguantamos todo”.

Historial. De acuerdo al portal de la Función Judi-cial, Byron Jaime RM, registra siete procesos judiciales. Cuatro por alimentos entre 2006 y 2012; una por contravenciones en 2001. Una causa por lesiones durante 2018 y una causa por divorcio.