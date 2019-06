Joven oriunda de El Ángel es reportada como desaparecida

Carchi. Familiares de Marcia Monserrath Vaca se encuentran preocupados, por cuanto no se conoce el paradero de la joven de aproximadamente 23 años de edad.

Según conoció, ayer, EL NORTE ella sería oriunda de la ciudad de El Ángel en la provincia del Carchi, tiene la profesión de ingeniera agrónoma y al parecer estaba radicada fuera de su ciudad natal.

El padre de la joven sería docente de una institución educativa de la ciudad de El Ángel.

Las personas que sepan de su paradero pueden comunicarse a los teléfonos 095 912 7386.

Para no olvidar. Este no sería el único caso de una persona desaparecida oriunda del Carchi. En Mira el joven Kléber Ruano salió de su casa y desde el 17 de marzo no regresa a casa.

“La última vez que le vi a mi hijo fue el domingo 17 de marzo de este año, ese día salió de la casa en la mañana, y me dijo “ya vengo má... me voy para arriba...”, es decir para el centro de Mira.

Ese día vestía un panachón negro con capucha, un gorro plomo con negro, y una camiseta tomate con negro que tenía dibujado un novillo de bombas, un jean claro y unos botines amarillos con negro”, dijo la madre del joven desaparecido. “Yo pensé que ya iba a regresar pero ya son más de dos meses y no vuelve”.