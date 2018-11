Joven atropellado por carro policial no recibe ayuda

Otavalo. La desesperación en Alfonso Fonte y su esposa empieza a sentirse.

El proceso de recuperación de su hijo Jhon Smith, fue interrumpido.

Los dos policías y un militar, autores de su desgracia literalmente se desaparecieron y hasta el momento no se hacen cargo.

Aunque se firmó un acta compromiso, la ayuda no llega. Lo único que se utilizó hasta el momento es el seguro público con el que inició el proceso de recuperación.

Antecedentes. El pasado 7 de noviembre un patrullero de la Policía Nacional, atropelló a Jhon Smith de 18 años, en la comunidad de Caluquí en la parroquia González Suárez. El vehículo estatal estaba dirigiéndose a un operativo, mientras Smith se iba a la Universidad Técnica del Norte donde estudia.

Por cosas del destino el vehículo policial, termina impactando al universitario quien sufrió la peor parte. Los policías Édison E, William L y Germán C, eran los ocupantes del vehículo.

Situación compleja. A la fractura de su brazo derecho y pierna izquierda se suma la fractura de la mandíbula que ha complicado el cuadro clínico.

De acuerdo al acta de compromiso que firmaron los tres uniformados Édison E, William L y Germán C, con la familia Fonte-Paisano; ellos se comprometían a correr con los gastos médicos pero hasta el momento eso no se ha dado.

Pide justicia. “El seguro ya se terminó. Y to no tengo el dinero para seguir el tratamiento. Los Policías no responden, se firmó una acta de compromiso que ellos hasta el momento no cumplen. La Gobernadora de Imbabura conoce el caso. Yo quiero que me ayuden en la recuperación de mi hijo”, explica Fonte.