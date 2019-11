Joven se habría automedicado y falleció en Ibarra

Ibarra. Un caso de muerte se registró, ayer, entre las calles Jacinto Egas y Hernán González de Saa. Al parecer se trató de una automedicación de fármacos (penicilina sin prescripción médica).

La víctima fue identificada como Madeline B., de 22 años de edad.

Estaba sin vida. Personal de la Dinased avanzó hasta el sector antes referido. Una vez en el lugar se pudo verificar la presencia de un cuerpo sin vida de sexo femenino, en posición de cubito dorsal, el cual presenta livideces y rigidez, además se pudo constatar que no tenía huellas de violencia alguna. Personal policial tomó contacto con la ciudadana S. T., identificada co-mo amiga de la hoy fallecida y propietaria del inmueble en donde vivían con su amiga, hoy fallecida. La misma que manifestó que siendo las 07:30, escuchó llorar a la hija de su amiga que dormía en la habitación contigua, por lo que acude al dormitorio a percatarse de lo que sucedía, viendo a su amiga aparentemente desmayada, por lo que la mueve para que se despierte y al ver que no reacciona procede a llamar al ECU 9-1-1, para que envíen una ambulancia y lleva a la menor, hija de la hoy fallecida, fuera del domicilio para que no le vea en ese estado, a su madre, así mismo al llegar los paramédicos confirman el deceso de su amiga.

De igual forma. Al lugar asiste también el personal de la Dinapen, los mismos que toman el procedimiento correspondiente con respecto a la menor de 2 años de edad, hija de la hoy fallecida, la misma que es entregada a familiares de la madre.

Entre tanto. Ayer hasta el cierre de esta edición, (17:00), se confirmó otro fallecimiento, esta vez el hecho se produjo en el cantón Pimampiro. Personal de la Dinapen acudió al levantamiento del cadáver.

En Imbabura. El número de muertes violentas ya sobrepasó las dos decenas en lo que va de 2019, según información de la Dinased. Dentro de las muertes violentas están los homicidios y asesinatos. Las muertes accidentales por lo general no siguen una investigación.