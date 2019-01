Investigaciones por la muerte de un exchofer de la Fiscalía no avanzan

Otavalo. “Mija no se preocupe ya voy”. Fueron las últimas palabras que escuchó Mayra Araque de su esposo Humberto Pillajo.

Hace 13 meses falleció tras un hecho confuso, que hasta el momento no se ha podido aclarar. Ayer se tenía previsto realizar la reconstrucción de los hechos, pero no se pudo.

Diligencia. Según el perito que llegó desde Quito, la diligencia judicial se suspendió por no tener todas las pruebas suficientes para cumplir con el trámite. Para esto debía tenerse todos los elementos técnicos como el vehículo que supuestamente causó el accidente.

Un Agente de Criminalística y un Fiscal se encuentran bajo investigación. Este último está implicado en otro caso de presunta violación a una mujer con discapacidad.

Hechos. Eran las 06:55 del 23 de diciembre de 2017 y todo parecía normal. Pillajo un expolicía y chofer de la Fiscalía Otavalo, se encontraba libando con dos amigos y compañeros de labores. Los tres continuaron con la celebración tras un agasajo que tuvieron durante la noche del 22 de diciembre.

Todo marchaba normal, los implicados se encontraban en la ciudadela de Los Lagos al noroccidente de Otavalo. Sin embargo el momento trágico llegó entre las 08:30 y 09:30 de la mañana de ese sábado 23 de diciembre.

Deceso. Misteriosamente Pillajo fue atropellado por un vehículo que presuntamente era el mismo en el que se movilizaron desde el parque San Sebastián.

La presencia del Fiscal y el Agente de Criminalística no está clara ya que presuntamente no estuvieron cuando pasó el hecho. Al menos esa es una de las premisas que se está investigando.

Busca la verdad. “Quiero una explicación de qué fue lo que pasó. Con mi esposo hablé faltando cinco para las 07:00. Él estaba con sus dos amigos, a las 09:00 me llaman y me avisan que estaba muerto en la ciudadela Los Lagos”, recuerda Araque quien no puede evitar llorar ante este caso.

Cambio. Desde el 23 de diciembre de 2017 todo cambió para la familia Pillajo-Araque. Además del dolor natural del deceso, las investigaciones en Fiscalía no avanzan.

Édgar Puedmag, abogado defensor de la víctima reconoce que existe un retraso en el proceso.

“Una fiscal se ha excusado de realizar las investigaciones por eso la demora. Las versiones que se tienen son contradictorias. Queremos saber la verdad de lo que pasó ese día” agrega Puedmag. Tras la fallida diligencia de ayer, se espera volver a efectuar el trámite.