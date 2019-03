Familia imbabureña está desesperada por la desparición de Emilia

Latacunga/Ibarra. Desesperada y triste, así es como se encuentra Joselyn Anchaluisa, hija de Emilia Males que desapareció el lunes 4 de febrero del 2019 en Latacunga. En entrevista con EL NORTE rechaza la posibilidad de que su madre se fuera por cuenta propia, como lo dicen algunas autoridades.

Esto es lo que le han dicho. La joven de 21 años de edad detalla que la última vez que vio a su madre le dijo a ella y a su esposo que viajaría a Quito para comprar una herramienta. Sin embargo, nunca más volvieron a saber de ella y no saben si llegó a la capital.

“Desconocemos su paradero y su celular está apagado desde aquella tarde. Tras poner la denuncia, los agentes policiales a cargo del caso han lanzado la versión que, como en otros casos de desaparición de mujeres en Ecuador, es una desaparición voluntaria”, dice y añade “esos agentes me manifestaron ante mi desesperación de hija que ‘las mujeres a los 2 o 3 meses regresan arrepentidas’ y desalmadamente añadieron ‘si ustedes como familia no la conocen como para saber dónde está, peor nosotros vamos a saber dónde, solo hay que esperar que vuelva’”. Ante todo esto, Joselyn exige que el Estado realice una investigación exhaustiva, pues no acepta lo que le han manifestado y que solo lo hará si es su propia madre la que le diga que tomó esa decisión, mientras tanto reclama respuestas.

“Emy”, así es como le dicen en casa. Tiene 42 años de edad, de profesión Licenciada en Enfermería, paciente sobreviviente de cáncer de útero, deportista y madre de una única hija.

Si alguien la ha visto o tiene algún detalle de su paradero pueden comunicarse a los siguientes número 0999885778 o 0983847866.