Hallan dos personas muertas en el sector conocido La Visera de Buenos Aires

Urcuquí. El pasado martes 14 de mayo mineros de Buenos Aires, perteneciente al cantón de Urcuquí, encontraron dos cadáveres de ciudadanos de nacionalidad venezolana, en el interior de una quebrada en el sector conocido como La Visera. Uno de ellos en visible estado de descomposición y el otro desaparecido desde el 12 de mayo.

En el primer caso se trata de un venezolano, de 24 años de edad, en cuyo cuerpo no se encontraron huellas de heridas o golpes. Su búsqueda se inició luego que el tío del hoy occiso, Jose C. (también venezonalo ) habría recibido una llamada informándole que Miguel R., no estaba trabajando en las minas desde hace 17 días. Ambos llegaron al país en enero de este año, en búsqueda de empleo. Según el relato del familiar de Miguel R., recogido por personal policial, el tío decidió abandonar la minas en abril para dirigirse, pero su sobrino se quedó en Buenos Aires.

“Mi sobrino había salido con sus amigos a un bar ubicado en el sector de las minas para en horas de la madrugada retornar a su casa. Desde esa noche ya no le han visto”, indica el testimonio recogido en el parte policial.

En el segundo caso, se trata de un joven de 22 años encontrado en posición decúbito dorsal. Según versión de su hermano, Jesús P., desapareció la noche del domingo luego de salir a un bar ubicado en las minas. Su cuerpo tampoco presentó huellas de violencia o señales de defensa.

Los dos procedimientos se dieron a conocer a la Dra. Jessica Andrade, fiscal de turno de Ibarra, quien dispuso que se realice el respectivo levantamiento y disponen que los cuerpos sean trasladados hasta la morgue del hospital San Vicente de Paúl para los trámites correspondientes de ley.