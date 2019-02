Habitantes de El Priorato alertan inseguridad

Ibarra. Caminar por las calles de los barrios centrales de la parroquia de El Priorato ya no están seguro. Así lo asegura Luis Andrango, mecánico de profesión y exmiembro de las brigadas barriales. Él vivió en carne propia el robo de piezas y máquinas que fueron sustraídas de su propio taller.

“El mes pasado se llevaron equipos con los que trabajo. Afortunadamente pude localizar a quienes se llevaron la implementación y fueron capturados”, dijo Andrango de 58 años de edad, quien es oriundo de El Priorato.

Recorrido. Un equipo de Diario EL NORTE hizo un recorrido por varios sectores de esa localidad, ubicada al norte de Ibarra y verificó que sitios como ‘las gradas’, sector localizado cerca de las 4 Esquinas, es casi imposible transitar. No hay alumbrado público y está desolado, dos ingredientes que aprovechan los antisociales para asaltar a los transeúntes. Por temor a represalias uno de los habitantes de la parroquia no quiso identificarse para dar su versión sobre la inseguridad que ha vuelto a ese sector. “Falta mayor control de la Policía Nacional. Además los vecinos arrendatarios deben tomar conciencia a que personas rentan departamentos o cuartos ya que los que alquilan no son de este sector”, dijo el morador.

Ante esta preocupación Luis Andrango tomó la batuta y decidió junto a otros vecinos reactivar las brigadas barriales. “Hace más de dos décadas creamos las brigadas barriales y pudimos eliminar a quienes delinquían. Esperamos contar con el apoyo de la Junta Parro-quial. No podemos permitir que vuelva la inseguridad a nuestra parroquia”, dijo el habitante.

Versión policial. La Unidad de Policía Comunitaria, que está localizada a 100 metros del parque principal, genera una parcial seguridad. Jairo Haro, sargento de Policía, dijo que existe doce efectivos y un patrullero para custodiar toda la parroquia, que según el uniformado es extensa. “No se abastece con tan poco personal. Lo ideal sería 20 policías, dos patrulleros y dos motocicletas más una infraestructura. Sí tenemos contacto con los brigadistas”, dijo.

Voz oficial. Jorge Camués, presidente de la Junta Parroquial de El Priorato y dirigente de las brigadas barriales desmintió que exista inseguridad en la zona. “Se ha incrementado personal policial en la UPC. No hemos tenidos reportes de robos en los barrios. Siempre estamos pendientes de los temas de seguridad. Solicitamos a la Policía que se realice un control migratorio”, dijo Camués.