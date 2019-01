Formulan cargos a empresa de bus cargado con droga y accidentado en Ecuador

Bogotá. La Superintendencia de Transporte (Supertransporte) de Colombia formuló cargos contra la empresa del bus que se accidentó el pasado 14 de agosto en una carretera de Ecuador cargado con más de media tonelada de marihuana y que dejó 23 personas muertas, informó este martes esa entidad.

“Luego de cuatro meses de averiguaciones preliminares, la Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló 15 cargos en contra de la Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente (Cootransespeciales del Oriente) por presunta infracción de las normas de transporte terrestre”, manifestó la entidad en un comunicado.

Según la Supertransporte, presuntamente la compañía no sometió a “mantenimientos preventivos ni a alistamientos diarios requeridos” el bus para cubrir la ruta entre la ciudad colombiana de Neiva (centro) y Lago Agrio en Ecuador.

Asimismo, la entidad estableció que al parecer no se realizaron controles de alcoholemia, exámenes físicos al conductor y “aparentemente la empresa no tenía control de este vehículo desde diciembre de 2017”.

“Al parecer, la empresa no capacitaba a la totalidad de sus conductores (...), no ejercía control frente a la operación de vehículos propios y de terceros vinculados, no cuenta con un programa de prevención de accidentalidad y tampoco se encuentra habilitada para prestar el servicio de transporte terrestre internacional”, agregó la información.

Por estas irregularidades, la Supertransporte podría multar a la empresa por cada una de ellas con 546,8 millones de pesos (unos 173.000 dólares).

Por este caso, la Fiscalía colombiana capturó el 19 de agosto de 2018 en el departamento del Tolima (centro) a seis personas de una banda de narcotraficantes que enviaba cocaína y marihuana a varios países de Suramérica en autobuses simulando viajes de vacaciones.

De igual forma, las autoridades de ese país capturaron con fines de extradición el 31 de agosto a Claudia Ximena Orozco, señalada de organizar el viaje del autobús.