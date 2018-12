Fiscal preso en Ibarra por el presunto delito de violación

Ibarra. Wilmer T. M. registra algunos antecedentes en la página del Consejo de la Judicatura. Pero ahora se suma otro más y este se relaciona al presunto delito de violación, es por ello que fue aprehendido el actual fiscal de Otavalo.

La audiencia se realizó el pasado lunes de esta semana.

Pero no solo él fue detenido, también fue encontrado en la escena del delito un amigo suyo, los dos al parecer amigos de la víctima, la cual tiene un 50% de discapacidad.

Detención. Por una alerta del ECU 9-1-1, personal policial avanzó hasta el sector de Los Ceibos, entre las calles Antonio José de Sucre y capitán Espinoza de los Monteros, a fin de verificar un presunto delito sexual.

Ya en el sitio los miembros policiales tomaron contacto con la señora, Ana Luisa C. la misma que señaló que a eso de las 19:30 se había dirigido hasta su domicilio en la dirección antes mencionada, para verificar que no haya novedades en el mismo. Afuera del inmueble verifica un vehículo tipo Jeep a la altura del garaje, segundos después escucha llamados de auxilio como déjame... no... no..., déjame quítate, procediendo abrir de inmediato la puerta, observando que los gritos que provenían eran de su hija Jhoana A. de 30 años de edad. Además se percata que sobre la humanidad de ella se encontraba una persona de sexo masculino, procediéndole a retirar de inmediato de su hija, el sujeto en este momento le había dicho que él nada tiene que ver, pese a tener los pantalones y el interior abajo y que la chica había sido abusada por su amigo Wilmer T. M. El sujeto habría intentado darse a la fuga pero fue atrapado por su yerno y otros familiares de la víctima. Este ciudadano detenido fue identificado como Marco R. el cual dijo que en horas de la tarde se habían encontrado ingiriendo licor, en el interior de su vehículo con su amigo Wilmer. Wilmer en su testimonio a los miembros del orden habría señalado que él se quedó dormido en el vehículo y que presume fue su amigo quien cometió el delito.