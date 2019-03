Falleció sin saber qué pasó con su hijo

Ibarra. “Mi hijo la última vez que me llamó fue el viernes a las 11 de la noche. Le dije de dónde me llama y me dijo de Ibarra, estoy cantando con unos amigos. En ese momento le noté distinto en la forma de hablar. En esa llamada me dijo: papá le voy a vender la moto, era una motocicleta que le tenía aquí en mi casa, en Chaltura, pero reitero su voz estaba nerviosa, así le escuchaba por el teléfono”, dijo hace meses atrás Manuel Pomasqui, padre de Antonio Pomasqui quien se encuentra desaparecido desde el mes de septiembre de este año, en esta semana se cumplen seis meses de su desaparición.

Sin embargo en la búsqueda ya no podrá seguir su padre Manuel Pomasqui por cuanto falleció en estos días, sin saber el paradero de su hijo.

Antecedentes. Por casi 30 años, José Antonio laboró como maestro de física y matemáticas en la Unidad Educativa Víctor Manuel Peñaherrera. El hombre además dedicaba su tiempo libre a la música y formaba parte de un club de ciclismo en Ibarra, en el cual fue visto por última vez, según relataron en su momento sus amigos más cercanos.

En diciembre de 2018. Desde Chaltura, lugar donde creció José Antonio, un bus con vecinos y familiares del desaparecido salió rumbo a la comunidad Santa Lucía en la parroquia La Concepción perteneciente a la provincia de Carchi. Unidades especiales de la Policía Nacional también acompañaron en esta diligencia. La unidad de transporte llegó a la mencionada comunidad luego de un viaje de aproximadamente dos horas.

En Santa Lucía, un pequeño caserío de la parroquia rural La Concepción, la llegada de vehículos policiales y el bus llamó la atención de los habitantes. En esta localidad, se encontró un día después de la desaparición, el vehículo del profesor, una de las pocas pistas que tienen los familiares, pero el cuerpo no aparece hasta hoy.