Exfiscal Wilmer Tuza se ratifica en su inocencia

Ibarra. Con una carta publicada en su red social de Facebook, Wilmer Tuza, exfiscal de Otavalo, ratifica que es inocente y que nunca cometió el delito por el que fue acusado.

Asegura que la resolución es ilegal, incorrecta y equivocada incluso asegura que es irregular, ya que la misma no se encuentra apegada a derecho, pues en su caso no se encuentran probados los elementos normativos de la tentativa de violación.

Pronunciamiento. “Para mis familiares, amigas, conocidas que me han acompañado en estos difíciles momentos de mi vida, mi más sincero agradecimiento desde el fondo de mi corazón, nunca pensé que esto me podía ocurrir a mí. Siempre me gustó ser amigo de todo el mundo, pero me equivoqué porque no todo el que te sonríe es tu amigo, o como dice el dicho “caras vemos corazones no sabemos”, explica la carta de exfiscal de Otavalo.

Reflexión. “...En estos meses que he pasado privado de la libertad he aprehendido a valorar muchísimas cosas que pasan desapercibidas cuando se está en libertad como son: la familia, los verdaderos amigos, el tiempo, la comida entre otros.

Sobre la situación por la que fue procesado, asegura que el día de los hechos (23 de diciembre de 2018) se embriagó y se quedó dormido en el vehículo en el que se movilizaba, pensando que sus amigos lo cuidarían, pero al final eso no fue así.

Seguro. “Al estar seguro de mi inocencia colaboré con la Fiscalía en todo lo que me pedían desde mi aprehensión di muestras de todo, pensé que colaborando llegarían a descubrir la verdad más pronto, incluso creí que el caso lo iban a investigar como yo lo solía hacer cuando era Fiscal, es decir buscando elementos de cargo y de descargo “Pero me equivoqué“ ya que faltaron tantas cosas por hacer, tantas pericias por realizar con las muestras que proporcioné, pero como dice la frase o dicho “ni los dedos de la mano son iguales”

Reparos al proceso. Con todos los argumentos que presentó, Wilmer Tuza, explica que el principio de presunción de inocencia no se lo aplicó, pues él, como procesado junto a su defensa fueron los encargados de buscar las pruebas que justificarían que él nunca ingresó al domicilio de JVAC.

“En ningún momento ingresé a la vivienda y peor a un tuve algún tipo de contacto sexual con la persona que me denunció. No sé qué pasó, que los juzgadores creyeron en el testimonio anticipado que dio, el cual incluso tiene un montón de contradicciones, porque no todo lo que decía guardaba relación y me juzgaron por tentativa de violación”

Según el exfuncionario, esos argumentos que se presentaron en su contra no tienen relación. Pues asegura que de acuerdo al video existente sobre el tema se comprueba que él, nunca ingresó al domicilio de la víctima.

Lo que dice la Ley. De acuerdo al artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal, la “Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito”. ¿Cuáles fueron las circunstancias ajenas en mi caso?, eso nunca se dijo.

Presente. El exfiscal, reconoce que está pasando por un momento difícil y complicado, pero sigue confiando en la justicia terrenal.

“Lo único que pido es que la verdad salga a la luz, que los señores jueces vean todas las pruebas antes de dar su decisión, que no se dejen presionar ante nada ni por nadie. Dios sabe la verdad, él sabe que soy inocente; sé que existe una justicia divina ya que él todo lo ve, no deseo el mal a nadie, pese a que muchos me han causado daño, con sus perjuicios, sus mentiras, engaños y demás”, agrega.

Solidaridad. Las reacciones tras la publicación no se han hecho esperar. Amigos, colegas y conocidos del exfiscal tanto de Ibarra, Otavalo y Quito, han dejado sus mensajes de solidaridad y muestras de apoyo para él y su familia. Todos esperan que esta pesadilla se termine definitivamente.