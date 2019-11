En Imbabura otra persona se suma a los desparecidos

Ibarra. Los casos de personas desaparecidas siguen en aumento en la provincia de Imbabura. En esta semana el ciudadano Segundo Santacruz Ramos, salió y no ha regresado a su casa desde hace ocho días. Sus familiares se encuentran buscándolo por toda la provincia.

En Imbabura, el niño Joshua Tayirai Salinas Acosta, se encuentra desaparecido desde hace 10 meses, se extravió, según ha informado su madre, de la ciudad de Otavalo en compañía de su padre.

También ya más de un año que no hay señales de Antonio Pomasqui el docente y músico ibarreño desaparecido en septiembre de 2018.

Testimonio. “Nosotros somos de la comunidad de Carabuela, perteneciente a la parroquia de Ilumán y queremos dar a conocer que el señor Segundo Santacruz Ramos, se encuentra desaparecido. Él está desaparecido desde el día domingo”, dijo Rafael Cotacachi Ramos, familiar del desaparecido.

“En las cámaras se le puede ver que estuvo en Ibarra, justamente el día domingo, y de ahí pues ya no se sabe de él”, dijo el ciudadano ayer, mientras entregaban volantes con la fotografía de la persona extraviada.

Consuegro del desaparecido. “Dicen, según las cámaras de seguridad, que solo ha estado caminando en Ibarra, que no ha estado acompañado con ninguna otra persona. El señor vivía solo, no es la primera vez que el señor salía solo de la casa”, dijo Alejandro Ramos Andrade, consuegro del desaparecido.

“De lo que conocemos, él no ha sabido avisar a nadie para decir a dónde se va. Sabemos que desde que falleció la esposa, hay momentos en que se olvida de las cosas. En estos días los hijos le están buscando y nosotros también como vecinos y familiares le estamos haciendo. La persona que lo haya visto por favor que se comunique al 0994698508 / 098674595, son números de las hijas”, dijo el ciudadano.

Anciana oriunda de Caranqui tampoco aparece.

“Mi mamá desapareció el 3 de mayo de 2018, ya se ha cumplido más de un año y seguimos sin saber nada de ella. Inmediatamente cuando mi mamá desapareció pusimos la denuncia en la Dinased, pero las autoridades no nos colaboran como debería ser, parece que cuando se trata de adultos mayores no te toman mucha importancia”, dijo Alba Mugmad, hija de María Petrona Túquerrez Chasigua-no, quien desapareció y hasta la fecha no se conoce su paradero.

Ya son 10 meses y nada. El caso de la desaparición del niño Joshua Salinas, en Otavalo, se ha extendido a nivel nacional. Varios medios de comunicación del país se han hecho eco de esta noticia.

Joshua Salinas desapareció junto con su padre el 14 de febrero de este año. Según la madre del menor su pareja se llevó al niño en la furgoneta de su propiedad de la que tampoco se conoce su paradero. La madre de familia ha realizado búsquedas, inclusive en Colombia, sin tener resultado alguno hasta la fecha.

Más de un año y no hay rastro. Por casi 30 años, José Antonio Pomasqui laboró como maestro de Física y Matemáticas en la Unidad Educativa ‘Víctor Manuel Peñaherrera’.

El hombre además dedicaba su tiempo libre a la música y formaba parte de un club de ciclismo en Ibarra, sin embargo, desde el 28 de septiembre del año anterior nadie sabe de su paradero, ya ha pasado más de un año de su desaparición y solo fue encontrado su vehículo.

El automotor fue encontrado en Santa Lucía, un pequeño caserío de la parroquia rural La Concepción, en el cantón Mira.. En la provincia del Carchi, otro joven, oriundo del cantón Mira, se encuentra desaparecido ya cerca de un año. La denuncia fue puesta en la Fiscalía, pero hasta el momento no hay ningún indicio del ciudadano.