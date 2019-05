$!En Carchi despidieron a sus seres queridos

Tulcán. También para la familia Pozo Obando fue un día triste. La mayor parte de la familia decidió reunirse el domingo para celebrar el Día de la Madre en Ibarra. Gabriela Pozo Obando de 36 años, quien trabajaba en el Municipio de Tulcán, emprendió el viaje en el bus de la Cooperativa Pullman Carchi. También fue parte de la lista trágica.

Jaime Pozo, tío de la víctima señaló además que los trámites fueron bastante demorosos. Ayer, en medio del aguacero los familiares esperaban en la calle la entrega de los restos de sus seres queridos. Pozo cuestionó que haya conductores que hagan de las vías pistas de carreras en el afán por captar un pasajero.

Desde la Cooperativa. Luis Alfonso Morejón, presidente de la Cooperativa Pullman Carchi, llegó hasta la morgue de San Gabriel a solidarizarse con los deudos. “Cumpliremos con el SPPAT, el SOAT y luego de los diálogos con familiares las indemnizaciones, aunque entendemos que eso no es suficiente porque una vida no tiene precio”.

El dirigente aseguró que una vez se emitan los informes periciales por parte de los organismos pertinentes, esperan la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. “El bus accidentado es del 2018. Tiene año y medio de trabajo con todas las seguridades. A veces es el factor humano, un descuido, tal vez una llamada, una maniobra brusca que desestabilice el vehículo”.

Morejón indicó que sobre el conductor del vehículo no tienen noticias, pero aseguró que no lo van a encubrir.

“El exceso de confianza de los conductores incide en este tipo de sucesos”, dijo. El chofer del bus accidentado tenía 15 puntos en su licencia tipo E.

Cámaras. Sobre el caso del velocímetro y cámaras de la Agencia Nacional de Trán-sito, Morejón indicó que desde la Cooperativa se pidió la revisión de los equipos pero no se concreta hasta ahora. En el caso del bus siniestrado tenía cámaras y lector pero sin funcionar. Según el dirigente no se habría hecho la revisión anual de estos dispositivos, pero no se determina si la omisión fue de la ANT o hubo manipulación por parte de terceras personas.

Colombianos. El cónsul de Colombia, en Tulcán, Hugo Enríquez, llegó hasta San Gabriel para ayudar a las víctimas colombiana.

Una mujer de aproximadamente 23 años y una bebé sin identificar, se presumía en inicio eran colombianas, pero en la tarde, el cónsul confirmó que la mujer era oriunda de Perú y la bebé venezolana.

Solo habrían dos colombianos heridos en el Hospital San Vicente de Paúl en Ibarra a quienes ya les darían el alta tras ser estabilizados.

