El mostrar rostros de detenidos genera reacciones

Ibarra. En los delitos de violencia contra la mujer, robo con muerte, sicariato y otros ya se podrá identificar al procesado una vez se califique la flagrancia.

Pero este tema aún tiene criterios divididos, existen personas comunes que ven positiva la propuesta aprobada por la Asamblea, pero también abogados en libre ejercicio catalogan esta resolución como contraria a la Constitución, donde inclusive se estarían vulnerando los derechos humanos.

Abogado en libre ejercicio. “La norma constitucional es clara, los derechos y las garantías establecidas en la constitución no pueden estar por debajo de la norma secundaria, en este caso del Código Orgánico Inte-gral Penal, COIP. El hecho de que se garantice el tema de la intimidad personal, el buen nombre y demás son derechos conexos con el derecho que tienen también las familias de estas personas. ¿Qué pasaría si el día de mañana detienen a una persona en presunto delito flagrante, le exhiben sus datos y rostro en la prensa y al día siguiente le ratifican su derecho constitucional de inocencia...?, entonces la presunción de inocencia no se rompe por el hecho de que se haya encontrado en presunta situación de flagrancia”, dijo Carlos Carrera abogado imbabureño en libre ejercicio.

Otro punto de vista. El a-bogado Steven Reyes indicó que los medios de comunicación no revelaban las identidades de los sospechosos porque se creía que al hacerlo antes de una sentencia, se vulneraba el derecho constitucional de presunción de inocencia. “Con esta reforma se cree que no se rompe ese principio siempre y cuando haya formulación de cargos”, dijo. Agregó que los medios no pueden juzgar a la persona; es decir, no la pueden tildar o adjetivar según el delito cometido: violador, asesino, sicario, entre otros. Se debe indicar que está aprehendido por tal o cual delito.