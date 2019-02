Describen minutos posteriores al accidente mortal en Guayllabamba

Testimonio. “Yo viajaba en una unidad de la Cooperativa de Transportes Andina, iba en los últimos asientos de la unidad que se accidentó”, dijo Ana Llaguno quien presenció lo sucedido como pasajera.

“El bus venía tranquilamente, no venía con exceso de velocidad, estaba lloviendo, pero poco. Eran las 19:10 cuando sucedió el accidente. De pronto se sintió un golpe no muy fuerte en la parte posterior, y después se escuchó como un crujir y eso creo fue el ingreso del poste al bus. Enseguida hubo otro golpe no muy fuerte del otro bus, Lagos, este bus circulaba atrás del bus en el que viajaba yo, se sintió el golpe y se le vio al bus Lagos a lado nuestro.

La gente se asustó, solicitábamos que abran la puerta, no sabíamos por qué no habrían la puerta, al parecer no había ningún problema, y cuando ya nos permitieron bajar ya pudimos observar el poste que cruzaba el bus”, dijo la ciudadana.