Durante patrullaje en Ibarra se decomisaron sacos con cianuro

Ibarra. Cuatro sujetos que estaban a bordo de una camioneta doble cabina parqueada en una estación de servicio de combustible, fueron detenidos la noche del martes, por el presunto delito de transporte de sustancias ilegales. En el cajón del vehículo tenían diez bultos de cianuro.

Las acciones. Servidores policiales del Grupo Operativo Motorizado (GOM) que realizaban patrullaje de rutina en la avenida Fray Vacas Galindo y calle Aurelio Gómezjurado, en Ibarra, se percataron del vehículo que estaba estacionado en el interior de la gasolinera, cuatro personas se encontraban en su interior lo que llamó la atención a los efectivos uniformados.

Al acercarse a verificar la presencia de los ciudadanos se percataron que el balde de la camioneta estaba cubierto con un plástico. Cumpliendo con su trabajo, los uniformados intervinieron el vehículo y el registro de las personas.

Los ciudadanos identificados como Anderson Damián O.Ch. presunto propietario de la camioneta marca Nissan, color plateado de placas PIS-0417, acompañado de Carlos Luis E. C., Jison Romario C.O. y Víctor Hugo A.J. fueron minuciosamente registrados por los uniformados, al igual que el interior y el cajón de la camioneta, en donde encontraron 10 bultos de yute embalados con cinta adhesiva transparente. Según uno de los ciudadanos, el contenido era pastillas de cloro que iban a ser utilizadas para el tratamiento de la piscina del Centro de Alto Rendimiento ubicada en Carpuela; no obstante, los efectivos policiales reportaron el hecho a la central de radio patrulla.