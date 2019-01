Dos albañiles cayeron de un edificio en Tulcán

Tulcán. Dos obreros de la construcción sufrieron un accidente al caer desde un segundo piso, mientras realizaban su trabajo en un edificio en construcción situado en la calle Bolívar y García Moreno.

Accidente. Segundo Villarreal, testigo del hecho, quien a esa hora esperaba el bus, relató que los dos obreros que estaban en una escalera en el segundo piso, situado aproximadamente a cinco metros de altura. Los trabajadores se desplomaron impactándose contra una hoja de zinc y cayendo al suelo.

Ayuda. Los ciudadanos que a esa hora cruzaban por esta concurrida calle auxiliaron a los obreros que estaban conscientes pero con lesiones en la cabeza y el rostro. Personal de Salud llegó al sitio y atendió a los dos trabajadores de 32 y 42 años. El primero tenía trauma craneoencefálico moderado y el segundo trauma craneoencefálico leve. Ambos fueron trasladados hasta el Hospital de Tulcán. Testigos como Laura Rosales hizo un llamado para que en este tipo de construcciones existan las seguridades del caso y evitar accidentes. No obstante el propietario del edificio mencionó que existen las seguridades correspondientes y que en ocasiones son los trabajadores quienes no las utilizan. Por fortuna no sufrieron traumas mayores.