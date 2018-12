Docente fue detenido en Tulcán acusado de acoso sexual

Tulcán. Ayer un docente de un plantel educativo tulcaneño fue aprehendido para investigaciones por presunto delito de acoso sexual contra estudiantes.

Relatos. A las 15:30 inició la audiencia en la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia. Madres y niñas de octavo año se concentraron portando carteles que decían ‘Basta al acoso sexual estudiantil’. Liliana, madre de una menor de 12 año relató que su hija le contó que el docente la habría abordado varias veces intentando encerrarla en el salón donde se guardan los implementos deportivos. Pero asegura, la niña no lo permitió y las compañeras ayudaron no dejándola sola ya que entre las estudiantes se habla del extraño comportamiento del docente. La madre trató de instaurar la denuncia en Fiscalía, pero asegura no hubo respuesta y les indicaron que eso no era abuso sexual.

“Si no ha habido abuso sexual de partes íntimas: boca (y otras partes) que no nos receptan la denuncia...dijeron que si no le topó ninguna parte íntima no tiene validez”, aseguró Magally, otra madre de familia cuya hija también habría sido abordada por el maestro.

Distrito. Jorge Terán, director distrital de Educación, dijo esperarán el informe para tomar acciones y decidir si procede alguna acción respecto al maestro.

Al término de la audiencia el profesor quedó en libertad.