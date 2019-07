Destituído fiscal de Imbabura por infracción disciplinaria

Ibarra. El Pleno del Consejo de la Judicatura informó este viernes 12 de julio sobre la destitución del agente fiscal de Imbabura Wilmer Tuza por incurrir en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada por el numeral 2 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El mencionado articulado dice: “Abandonar el trabajo por más de tres días laborables consecutivos o por más de cinco no consecutivos injustificados en un mismo mes;”.

El agente fiscal está acusado de supuesta violación sexual a una mujer con discapacidad. El pasado 23 de abril del 2019 el CJ inició un sumario administrativo en contra del agente fiscal de Imbabura. En rueda de prensa, la doctora Maldonado explicó que actuaron en el caso mencionado ya que quienes presidían el CJ anterior no emprendieron ninguna acción.

De esta manera un mes después en la audiencia final los juristas de la Corte Provincial de Imbabura emitieron una sentencia en contra del exfiscal de Otavalo de seis años y ocho meses. Wilmer Tuza se ratificó en su inocencia en un reciente mensaje emitido a través de redes sociales.

“Para mis familiares, amigas, conocidas que me han acompañado en estos difíciles momentos de mi vida, mi más sincero agradecimiento desde el fondo de mi corazón, nunca pensé que esto me podía ocurrir a mí. Siempre me gustó ser amigo de todo el mundo, pero me equivoqué porque no todo el que te sonríe es tu amigo, o como dice el dicho “caras vemos corazones no sabemos”, explica la carta de exfiscal de Otavalo.

“En estos meses que he pasado privado de la libertad he aprehendido a valorar muchísimas cosas que pasan desapercibidas cuando se está en libertad como son: la familia, los verdaderos amigos, el tiempo, la comida entre otros”, señaló Wilmer Tuza.

Según el ex funcionario es inocente porque de acuerdo al video existente sobre el tema se comprueba que él, nunca ingresó al domicilio de la víctima.