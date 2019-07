Desalojaron a extranjeros y sujetos sospechosos de parques

Ibarra. En una carpa, ubicada en el interior del parque de La Familia, fue Jho-natan Ch., dormía un venezolano que llegó a Ibarra, luego de ser desalojado de las minas de Buenos Aires.

Con asombro recibió, junto a otras personas, la llegada de las autoridades al lugar. El hombre dijo que dormían en el sitio porque no tiene a dónde ir, ni que comer y que tampoco han encontrado un trabajo.

Sin embargo su presencia causa malestar a los habitantes del sector, por lo que fueron desalojados.

“Estamos pasando necesidades, no tenemos a donde ir y por eso llegamos a los espacios públicos. Subí a las minas buscando una mejor vida para ayudar a mi familia en Venezuela y trabajaba como ayudante, pero con el desalojo me tocó salir. Estuve en las minas un mes, pero no corrí con la suerte de cobrar nada porque se debía esperar que compren el material y eso no paso”, manifestó el joven a las 23:00 del jueves.

Mientras recogía sus cosas dijo que en Ibarra están aguantando hambre y frío, y que lo que más le preocupa era no tener dinero para enviar a su familia.

“Quiero regresar, pero caminando me tardaría unos 22 días”, dijo mientras era sacado del parque.

Accionar. Como Jhonatan, varias personas, incluso niños, fueron sacadas del sitio, durante el operativo de control y recuperación de espacios públicos, realizado para dar una solución, luego de la intervención en Buenos Aires.

Alejandro Gómez, intendente de Policía, mencionó que los ciudadanos son sacados de los espacios, pero no pueden ser retenidos ni llevados a un sitio.

“Recorrimos los parques de la Mujer, Pilanquí y La Familia; la terminal terrestre y El Torreón. Se ha identificado la sensación de inseguridad en la ciudadanía y se ha comprobado el consumo de sustancias estupefacientes”, dijo Gómez.

Resultados. Juan Manuel Córdoba, comisario nacional, informó que se están cumpliendo los acuerdos y compromisos establecidos en el COE Provincial, ante los pedidos de la ciudadanía, y con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público.

“Se encontraron dos personas de nacionalidad extranjera con permanecía irregular en el país que fueron notificadas y, además, se registraron a 12 ciudadanos”, agregó Córdoba.