Deportista dice que César De Cesare, lo golpeó

Ibarra. Un equipo de EL NORTE encontró al deportista de los registros del Guayas, Cristian Altamirano en la Fiscalía, según dijo fue a poner la denuncia en esta entidad en contra de su compañero de deporte, el canotaje, César de Cesare, por cuanto este últimolo agredió físicamente ayer.

Denunciante. “El deportista César de Cesare, ayer me cayó a golpes, porque yo había dicho que él está dopado y porqué yo dije todo esto, porque el 10 de abril se tenían que realizarse una serie de pruebas y antidoping a todos los deportistas, Estefany Perdomo, Washington Becerra y César de Cesar, eso sucedió en Ibarra yo no estaba pero me enteré que de los tres solo dos se hicieron las pruebas y de Cesare no quiso hacerse”, dijo Altamirano.

El entrenador. “Todo empezó por una discusión porque césar ganó la semana pasada un control y Altamirano quedó segundo. Él empezó a decir en voz alta que mi hermano César se ha dopado toda la vida. Eso indignó a César y obviamente en un momento le reclamó el tema”, dijo Sebastián de Cesare, entrenador de canotaje y hermano del denunciado.