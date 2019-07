Delinquían y huían en un vehículo hacia Azaya

Ibarra. Cerca de las 10:00 de ayer, una mujer, notablemente asustada, se acercó a las oficinas de la Dinapen de Imbabura para denunciar que fue víctima de un robo. Elvia M., relató a los uniformados, que cuatro hombres y una mujer le amedrentaron con cuchillos y huyeron a bordo de un vehículo blanco.

Los agentes del orden informaron sobre la novedad al ECU 9-1-1 para que se proceda a ubicar dicho automotor. Minutos más tarde se informó que el vehículo se encontraba en las afueras de una vivienda abandonada en el sector de Azaya.

Operativo. Al ser un delito flagrante, los uniformados se acercaron al sitio de inmediato y descubrieron que los cinco sujetos estaban en el interior de una vivienda abandonada en las calles Ambato y San Cristóbal.

Con el apoyo del personal del Grupo de Operaciones Motorizadas, los miembros la Dinapen, ingresaron a la vivienda y neutralizaron a los sospechosos, que fueron plenamente identificados por la víctima.

Enseguida los uniformados registraron el inmueble y encontraron más de una decena de carteras, que presuntamente habrían sido robadas a transeúntes. Entre las pertenencias también se encontró el celular de la denunciante.

Mientras ejecutaban el operativo, arribó al sitio una agente policial, que labora en la Unidad de Antinarcóticos, que denunció que también fue víctima de los presuntos antisociales.

De inmediato los sospechosos fueron detenidos y llevados hasta la Policía Judicial, a donde también se acercaron las víctimas a realizar la denuncia respectiva.

Identidades. Los aprehendidos fueron identificados como José Luis B., quien registra siete detenciones anteriores por tráfico de droga, robo, tenencia y porte de armas, hurto y contravenciones; Segundo Evaristo A., quien ha sido aprehendido anteriormente por robo e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación Social; Jhony Fernando C., quien ha estado detenido en cuatro ocasiones anteriores por ataque y resistencia, tenencia y porte de armas, robo y lesiones; Luz Meli C., Darwin Jhovany G., quienes no tienen antecedentes penales.

Los ciudadanos, que tenían apariencia de indigentes y vivían en el inmueble lleno de basura, fueron trasladados hasta una casa de salud y luego ingresados en el Centro de Detención Provisional de Ibarra, para luego ser puestos a órdenes de la autoridad competente por el delito de robo.

Hasta el cierre de esta edición (18:00), no se establecía la hora de la audiencia.