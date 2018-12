Cuidado, tenga precaución con la pirotecnia

Se ubicarán en lugares menos peligrosos

“Muchas veces hemos encontrado material explosivo en el mercado, que lo venden de manera inapropiada e inadecuada. Es por esta razón que no recomendamos comprar estos productos ya que no tienen los permisos correspondientes y de seguro va a desencadenar en accidentes como lo es quemaduras, especialmente en los niños. Pero no solo afecta a las persona, afecta el ambiente y a los animales”, dijo Pablo Vásquez teniente del Cuerpo de Bomberos de Ibarra en el noticiero de ENTV.