Cuidado con los delitos culposos

Ibarra. En la provincia casi a diario se producen accidentes de tránsito, unos de mayor magnitud que otros, este tipo de delitos y contravenciones están estipulados y sancionadas en el Código Orgánico Integral Penal, COIP.

Pero ¿cuál es la sanción en el caso de los delitos de tránsito considerados culposos?, aquí las respuestas.

En el COIP Art. 377. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años,

suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como:

1. Exceso de velocidad.

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.

3. Llantas lisas y desgastadas.

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor.

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y la o el propietario el vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente, respecto de la operadora.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.

Un caso judicializado. Un caso en el que se produjo una muerte culposa y que ha sido judicializado es el relacionado con el accidente de la Cooperativa San Gabriel. El conductor del bus de la Cooperativa San Gabriel, accidentada en 2017, fue detenido en Quito. El ahora procesado fue acusado del delito de muerte, donde perdieron la vida 14 personas luego de un accidente de tránsito, en el redondel de González Suárez, registrado en septiembre de 2017.

En el COIP Art. 376. La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos.

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente sobre la operadora.

Un llamado a la conciencia. Pese al llamado de atención de las autoridades que controlan el tránsito (Movidelnor y Policía) los conductores aún no toman conciencia de lo perjudicial que puede ser no respetar las señales de tránsito, entre las que están no sobrepasar los límites de velocidad permitidos por la ley. El tema preocupa.