Cuerpo hallado en Tumaco podría ser de soldado ecuatoriano

Ipiales. Los familiares del soldado Wilson David Ilaquiche, esperan que en los próximos días se confirmen los resultados de ADN que arrojen un dato certero sobre la identidad de un cuerpo identificado en la morgue de Tumaco, en Nariño, Colombia, y que según las primeras versiones tendría características similares a las del uniformado ecuatoriano, desparecido el 12 de mayo de 2018 en la parroquia fronteriza de Tobar Donoso, en Tulcán.

Tristemente convencida de haber hallado a su hijo tras nueve meses de búsqueda, Gloria Gavilanez, madre del uniformado relata que le tomó por sorpresa enterarse que en Colombia, ni el Gaula ni el Cuerpo Técnico de Investigaciones tenían conocimiento del caso para adelantar la búsqueda. Lo único que en el vecino país existía, asegura es una denuncia que ella misma colocó en noviembre del año anterior en la Fiscalía de Pasto con la certeza de que las autoridades ecuatorianas habían entregado toda la información a sus pares colombianos. “Yo como madre lo he buscado desesperada. Viajamos a Tumaco para conocer qué se sabía del proceso y la sorpresa es que la Policía de Colombia nos dicen que no tenían conocimiento. No había un agente investigando el caso y por lo mismo no se sabía nada ni en el Gaula ni en el CTI. Al dar las características en Medicina Legal nos dijeron que había un cuerpo parecido”. Según les indicaron a los familiares, el cuerpo estaba en la morgue de Tumaco desde junio del año anterior.

Celeridad. Ahora, Viviana Ilaquiche, hermana del uniformado solo pide que se dé celeridad al proceso para tener la certeza que se trata de su familiar y poder repatriar el cuerpo. También se mostró sorprendida al enterarse que en Colombia no había conocimiento del caso de su hermano.

Patricio Yar, cónsul de Ecuador en Ipiales indicó que está a la espera de los resultados de Medicina Legal y de acuerdo a eso se harían gestiones para la repatriación. El soldado Ilaquiche tiene dos hijos de 8 años y un año y medio.