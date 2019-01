Cuatro meses y no saben nada de Antonio

Ibarra. Después de la desaparición de José Antonio Pomasqui, de 57 años de edad, hecho registrado el 28 de septiembre, Diario EL NORTE ha obtenido el testimonio de Consuelo Peñafiel, su esposa y de Manuel Pomasqui, su padre, quienes no han desmayado en seguir la pista que permita encontrar al docente y músico imbabureño. Hoy se cumplen cuatro meses y nadie da rastro de su paradero. Solamente su vehículo fue encontrado en la vía a San Lorenzo, del lado de la provincia del Carchi. El 28 y 29 de septiembre, fue cuando se obtuvieron las últimas llamadas telefónicas de José.

Búsqueda incansable. A finales de octubre del año pasado, familiares y amigos del profesor ibarreño realizaron un nuevo intento búsqueda.

Desde Chaltura, lugar donde creció José Antonio, un bus con vecinos, familiares y amigos del desaparecido salió rumbo a la comunidad Santa Lucía en la parroquia La Concepción perteneciente a la provincia de Carchi. Unidades especiales de la Policía Nacional también acompañaron en esta diligencia. La unidad de transporte inició el trayecto a las 08:00 y llegó a la mencionada comunidad luego de un viaje de aproximadamente dos horas.

En Santa Lucía, un pequeño caserío de la parroquia rural La Concepción, la llegada de vehículos policiales y el bus llamó la atención de los habitantes. En esta localidad, se encontró un día después de la desaparición, el vehículo del profesor. “Seguiremos averiguando. No perdemos la esperanza de encontrarlo”, dijo Con-suelo Peñafiel, esposa de José Antonio .

Búsqueda incansable. “Mi hijo la última vez que me llamó yo le pregunté de dónde me llama y me dijo de Ibarra, estoy cantando con unos amigos. En ese momento le noté distinto en la forma de hablar”, dijo a Diario EL NORTE Manuel Pomasqui, padre del desaparecido quien no pierde la esperanza.