Cuatro implicados irán a juicio por ingreso de artículos prohibidos

Ibarra. Luego de 78 días de que inició la investigación por el ingreso de artículos prohibidos al interior del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas Varones de Ibarra, el juez de la Unidad Penal G, Edison Cisneros, llamó a juicio a cuatro de los cinco implicados en este proceso.

El magistrado dijo en la audiencia preparatoria de llamamiento a juicio, que no existían los elementos necesarios que probarán la participación en el delito de Danny Vicente R., persona privada de libertad que también estaba involucrado en el hecho, por lo que decidió no llamarlo a juicio.

La misma suerte no corrieron los otros cuatro implicados. Se trata del exdirector del centro carcelario Marcelo Merino, la abogada particular Digna Elizabeth F., el asistente jurídico Jean Paúl E. y el privado de libertad Marcos Fernando R., quienes deberán presentarse ante los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Imbabura en la audiencia de juzgamiento.

A pesar de que los involucrados presentaron varias pruebas de descargo, el juez no consideró que eran suficientes para no incriminarlos en el hecho y fueron llamados a juicio.

En caso de que se demuestre su culpabilidad, los implicados podrían pasar privados de libertad de uno a tres años, según el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal.

Detalles. La noche del último 2 de enero un agente de seguridad penitenciaria dio a conocer a miembros de la Policía Nacional que en el interior de la oficina del director del Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas Varones de Ibarra, presumiblemente estarían cuatro personas consumiendo bebidas alcohólicas.

Cuando los miembros policiales llegaron al sitio, encontraron en el interior de la oficina a la abogada particular Digna Elizabeth F. y los privados de libertad Marcos Fernando R. y Danny Vicente R. Al realizar un registro en la oficina hallaron dos botellas de ron ocultas en una funda, dentro de una caja de cartón.

El ahora exdirector, Marcelo Merino, se encontraba en la garita de los agentes de seguridad penitenciaria, sin embargo las cuatro personas fueron aprehendidas. Luego de varias semanas también se vinculó en el proceso al asistente jurídico Jean Paúl E., quién habría ingresado al centro carcelario junto a la abogada.

Investigación. El exdirector dialogó con Diario EL NORTE en varias ocasiones y mencionó que no ingirió licor en el interior del centro y aseguró que, si permitió la ingesta de ron, fue porque uno de los PPL le habría dado información de que podría ser víctima de un presunto intento de sicariato. Merino dijo que su vida, y la de su padre estaban amenazadas y por eso aceptó el ‘acuerdo de paz’ que le propuso el interno. Ratificó también que el no tuvo nada que ver con el ingreso del licor, ya que de este hecho serían responsables la abogada particular y el asesor jurídico del PPL involucrado, quienes acudieron al lugar supuestamente para mostrarle las pruebas de que su vida estaría amenazada de muerte. Merino también mencionó que si la prueba de alcoholemia le marcó 0,44 g/L fue porque ingirió algo de licor en su hora de almuerzo.

Este hecho fue corroborado por una factura emitida en el lugar en donde consumió alimentos junto a la abogada y el asistente involucrados, luego de colocar la denuncia por presunto sicariato. Merino, entre sus pruebas, también presentó la factura de un supermercado en donde se comprueba que él no fue la persona que adquirió el licor.