Ciudadano agrede con un tubo a agentes de tránsito

Ibarra. Tres agentes civiles de tránsito fueron agredidos, ayer, por un ciudadano que al parecer estaba en estado etílico y que con un tubo metálico quiso evitar que los uniformados tomen procedimiento con un conductor que usaba en su vehículo vidrios polarizados. El agresor fue neutralizado y aprehendido por parte de miembros de la Policía Nacional. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia correspondiente ante las autoridades de justicia.

Testimonio. Uno de los agentes agredidos contó a Diario EL NORTE que él se encontraba patrullando por la avenida Fray Vacas Galindo, en ese momento observó que otro compañero suyo estaba tomando un procedimiento con el conductor de un vehículo, es así que al momento de acercarse observó que se trataba de personas que tenían relación con la actividad del taxismo informal, es por ello que solicitó colaboración de más uniformados.

El procedimiento a decir del agente de tránsito era solo para retirarles los polarizados colocados en el vidrios de un vehículo, “y es en ese momento en que un ciudadano, que no era el conductor, llega con un tubo y empieza a golpear a los compañeros, luego de golpear a dos compañeros me dio a mí , me rompió el casco y las jafas, pero finalmente se logró aprehender al ciudadano por parte de personal de la Policía Nacional”, dijo

Para no olvidar. En esta semana se tiene previsto se realice la audiencia de juzgamiento de un ciudadano acusado de ataque y resistencia. El ahora procesado, igual que en este caso, también agredió a los uniformados. Se conoce que se someterá al procedimiento abreviado.