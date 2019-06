Casi 3 años sin saber quién mató a Samia Carrasco

Ibarra. “Mi hija de 27 años de edad, Samia Carrasco, salió con su novio el 16 de diciembre de 2016.

Acostumbraban pasar durante días juntos por lo que confié que retornaría al hogar, pero al transcurrir el tiempo y ver que no regresaba presenté una denuncia como persona desaparecida, para posteriormente tener el atroz deber de identificar su cadáver en el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses de Esmeraldas”, este ha sido uno de los testimonios de Martha Jaramillo madre de la víctima mortal, la mujer que continúa exigiendo justicia a casi 3 años de lo ocurrido con su hija.

Recuerda la denuncia. La madre de la víctima dijo que el 29 de diciembre de 2016, interpuso una denuncia en la Fiscalía de Perso-nas, Garantías y Violencia de Genero No. 2 de Ibarra, por el delito de femicidio, iniciándose la indagación previa, proceso número 100101816120503, en contra del novio de su hija.

Dentro del proceso investigativo que avanza para esclarecer el deceso de la joven, está el procedimiento de la exhumación del cádaver de la joven, el cuál fue retirado del cementerio de Ibarra el 4 de abril del año anterior y llevado hasta la capital ecuatoriana para las investigaciones de rigor.

Pero el tema no termina ahí, la madre de Samia no estaba del todo conforme con el resultado, e inclusive con el cadáver que regresó luego de la exhumación, aduce que es otro cráneo el que le entregaron ayer y no el de su hija.

El informe no llega. “Ya han pasado 2 años y 6 meses desde lo que ocurrió la muerte de mi hija. El caso de mi hija sigue en indagación y el supuesto responsable continúa en libertad.

Hasta el momento se le ha realizado una exhumación, pero no se ha tenido resultados por cuanto esperamos los informes del ADN, a mí me interesa saber si ese cadáver que está enterrado en la tumba de mi hija es de ella, pero la última vez me dijeron que en el Centro Forense de Quito no tenían los reactivos y que toca a esperar, la fiscal que al momento está llevando mi caso es la Dra. Yolanda Muñoz”, dijo la madre de Samia.

Para no olvidar. En un documento enviado a la Fis-calía General del Estado la madre de Samia solicitó en algún momento de esta investigación, el cambio de fiscal investigador ya que dijo la anterior no había aportado mayor mente en la investigación.

Es así que ahora sigue a la espera de un resultado por parte de las autoridades que llevan el caso, incluido el informe de ADN solicitado.