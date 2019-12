¡Robaban todo lo que se les cruzaba en su camino!

Ibarra. Fue el trabajo de la Unidad de Investigación Contra el Abigeato de la Zona 1, que logró desarticular una organización delictiva denominada “Los Lobos”, dedicada al cometimiento de varios delitos, entre los que están asociación ilícita, abigeato y robo a domicilios, en la provincia de Imbabura y sectores aledaños a Pichincha y Carchi.

Modus operandi. Los presuntos antisociales, previo al cometimiento de sus ilícitos, rodeaban las propiedades, observando posibles rutas de escape, para en el momento oportuno ingresar cubriendo el rostro de sus víctimas, sin importar quién esté presente en el domicilio, y proceder con su cometido; llevándose lo sustraído en un vehículo acoplado tipo furgón.

En esta operación policial se realizó 10 allanamientos ubicados en diferentes sectores de Imbabura (Quiroga, Ibarra, Atuntaqui, Urcuquí y Pimampiro) y en el sector de Calderón en donde se recopiló varias cosas presuntamente robadas.

Los detenidos. Entre las evidencias que, ayer, fueron presentadas por los miembros policiales están equipos informáticos, televisores, materiales de construcción, materiales didácticos, equipos de música y amplificación y hasta animales domésticos (chivos y ovejas). Entre los once sospechosos se encuentran Wilson E., de 47 años, Luis Humberto C., de 52 años, Luis Alfonso V., de 40, Luis Alberto S., de 42 años, Luis Enrique L, de 42 años, Segundo Santiago C., de 38 años, Nelson Eduardo Ch., de 32 , Óscar Gabriel M., de 22 años, Geovanny P., de 31 años, Luis Humberto C., y Alfonso T. Solo uno de los once aprehendidos no tiene detenciones; el resto todos tienen antecedentes penales, algunos inclusive presentan hasta tres detenciones anteriores en su contra por delitos similares.

Art. 189 . COIP. La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años, así lo establece el Código Orgánico Integral, COIP, en uno de sus artículos.